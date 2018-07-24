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Сеть взбудоражил комментарий Сары Джессики Паркер актеру из сериала "Секс и город"

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Сара Джессика Паркер и Крис Нот
Сара Джессика Паркер и Крис Нот / Фото из открытых источников

Голливудская актриса Сара Джессика Паркер встряхнула сеть игривым комментарием своему "любимому" из сериала "Секс и город" Крису Ноту.

Актер Крис Нот, который сыграл роль обаятельного ловеласа мистера Бига и возлюбленного журналистки Кэрри Брэдшоу, опубликовал соблазнительное фото в своем блоге. На снимке знаменитость позирует перед камерой в спортивном зале. Крис Нот похвастался своими сильными бицепсами. чем привлек внимание поклонниц со всего мира.

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Однако не только влюбленные девушки отреагировали на сообщение эффектного Криса Нота, но и его сценическая возлюбленная в сериале "Секс и город". Сара Джессика Паркер не удержалась и написала игривое сообщение под фото.

Ты продолжаешь выглядеть прекрасно,
– написала она.

На это Крис Нот ответил с помощью эмоджи: мужчина отправил актрисе поцелуй и подмигнул ей. Это и стало причиной бурных обсуждений поклонников сериала "Секс и город", которые с удовольствием следили за реальными отношениями двух звезд.

"Я ахнул, когда увидел это комментарий", "Мистер Биг и Керри – это была бы прекрасная пара", "Эта короткая переписка сделала счастливыми целое поколение поклонников", "Вы сыграли замечательную историю любви. Вот бы в жизни и так", "Теперь я все время думаю о вашем общении вне экрана", – написали взволнованные поклонники актеров. Другие же пользователи сети пошутили, что СМИ теперь могут тайно женить Сару Джессику Паркер и Криса Нота.

Кто такая Сара Джессика Паркер?Голливудская актриса, которая сыграла в фильмах "Куда делись Морганы", "Я не знаю, как она это делает", "Любовь и прочие неприятности", "Римские свидания", "Клуб первых жен" и др. С 1996 года Сара Джессика Паркер счастлива в браке с актером Мэтью Бродериком. У пары есть трое детей.

Что касается личной жизни Криса Нота, то актер в 2012 году женился на подруге Таре Уилсон. Пара была знакома больше 10 лет, а их романтические отношения – это настоящая история для фильма про "Золушек".

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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