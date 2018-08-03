Сеть взбудоражили фото принца Уильяма и его сына Джорджа в одинаковой одежде
Королева Великобритании Елизавета II строго контролирует гардероб всех членов королевской семьи. Так, в Сети заметили удивительное сходство одежды сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Джорджа на вещи, которые надевал его отец в детстве.
Западные СМИ опубликовали снимки, на которых изображены принц Уильям и его сын принц Джордж в одном возрасте.
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Интересно, что стиль одежды наследников в детстве является абсолютно идентичным.
Принц Уильям (слева) и его сын принц Джордж (справа)
Источник: 24 Канал
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