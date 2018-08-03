Сеть взбудоражили фото принца Уильяма и его сына Джорджа в одинаковой одежде

Принц Уильям (слева) и принц Джордж (справа) / Фото из открытых источников

Королева Великобритании Елизавета II строго контролирует гардероб всех членов королевской семьи. Так, в Сети заметили удивительное сходство одежды сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Джорджа на вещи, которые надевал его отец в детстве.