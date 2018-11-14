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      Сеть взорвал яркий видеоролик о Львове

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      Видеоролик о Львове поразил пользователей Сети
      Видеоролик о Львове поразил пользователей Сети / Кадр из видео

      Пользователей социальных сетей поразил яркий видеоролик об одном из красивейших городов Украины – Львове. Авторы 30-секундного видео вместили в ролик самые эффектные моменты из жизни этого города.

      Видеоролик появился на Facebook-странице Lviv.Travel.

      В видео изображены известная своей красотой старинная и новая львовская архитектура, романтические узкие улочки города, его жители, IT-дух и даже мэр, который ездит на велосипеде.

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      Пользователи, которые просмотрели ролик, не остались равнодушными и принялись активно делать комплименты в адрес Львова.

       

      Теги: Новости Украины Новости культуры Путешествия Новости Львова
      Источник: 24 канал
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