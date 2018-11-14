Сеть взорвал яркий видеоролик о Львове

Пользователей социальных сетей поразил яркий видеоролик об одном из красивейших городов Украины – Львове. Авторы 30-секундного видео вместили в ролик самые эффектные моменты из жизни этого города.

Видеоролик появился на Facebook-странице Lviv.Travel.

В видео изображены известная своей красотой старинная и новая львовская архитектура, романтические узкие улочки города, его жители, IT-дух и даже мэр, который ездит на велосипеде.

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Пользователи, которые просмотрели ролик, не остались равнодушными и принялись активно делать комплименты в адрес Львова.