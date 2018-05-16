Сеть взорвал новый фильм об истории любви Меган Маркл и принца Гарри

13 мая состоялась долгожданная премьера фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви", в которой были показаны ключевые сцены с их знакомства и подготовки к свадьбе, которая состоится 19 мая 2018 года.

Относительно документальной ленты, то зрители разделились на два лагеря: одни поклонники королевской семьи с увлечением смотрели фильм на американском телеканале Lifetime, другие же продолжают критиковать неудачный актерский состав и события в фильме.

Читайте также: Гарри и Меган: Королевская история любви – опубликованы первые кадры из биографического фильма

Официальный постер фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви"

Создатели фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви" показали первую встречу в ресторане в Лондоне, совместную поездку в Южную Африку, свадьбу Пиппы Миддлтон, знакомство с королевой Елизаветой II и с членами семьи, предложение руки и сердца в коттедже Гарри, момент подписи королевы официального разрешения на брак и первый официальный визит Меган в качестве невесты принца в Ноттингем.

Принц Гарри (Мюррей Фрейсер) и Меган Маркл (Париса Фитц-Хенли)

Стоит напомнить, что главными героями ленты "Гарри и Меган: Королевская история любви" стали Париса Фитц-Хенли (в роли Меган Маркл) и Мюррей Фрейсер (в роли принца Гарри). Роли других членов королевских семей исполнили: Елизавета II (актриса Мэгги Салливан), принц Чарльз (Стив Култер), герцогиня Корнуольская (Дебора Рамси), принц Уильям (Берджесс Ебернетті), Кейт Миддлтон (Лаура Митчелл), принц Джордж (Престон Карват) и принцесса Шарлотта (Бриела Вайнтрауб).

Читайте также: В сети появились первые кадры со съемок фильма о Меган Маркл и принца Гарри

Принц Гарри (Мюррей Фрейсер), Меган Маркл (Париса Фитц-Хенли) и Елизавета II (Мэгги Салливан)

Кинокритики отмечают, что в фильме лучше всего сыграл дуэт актеров, которые исполнили роли принца Гарри и Меган Маркл. Что касается остальных актеров, то отношения герцога и герцогини Кембриджских, по их мнению, показали довольно "холодными", а сама Кейт передвигалась в фильме "как робот". Принца Уильяма даже назвали 43-летним бухгалтером из Огайо. Образ королевы Елизаветы II тоже не понравился зрителям, поэтому они советуют самой Ее Величеству не смотреть эту ленту.

"Кто заменил принца Уильяма этим 43-летним бухгалтером из Огайо?".

who replaced prince william with this 43-year-old accountant from Ohio #ARoyalRomance pic.twitter.com/afvWW8od7v — Claire Fallon (@ClaireEFallon) 14 мая 2018 г.

"Пыталась посмотреть "Гарри и Меган: Королевская история любви". Нет, спасибо".

Tried watching Harry and Meghan: A Royal Romance. No thank you.. I’d rather watch Harry and the Henderson’s on a 24 hour loop. — Kristie (@krisweeaks) 16 мая 2018 г.

"Уже 17 минут смотрю фильм и нет никакого упоминания ни о ее блоге, ни о канадской линии одежды. Чувствую себя ограбленным".

I'm 17 minutes into "Meghan & Harry: A Royal Romance" and neither her lifestyle blog nor her Canadian department store clothing line have been mentioned. I feel robbed. — Guy Branum (@guybranum) 15 мая 2018 г.

Thoughts on #ARoyalRomance so far:

- Parisa is an amazing Meghan Markle. Harry's actor is great, too.

- Someone at Lifetime reeeeally doesn't like Kate Middleton. I mean damn. Leave my girl alone.

- I love the issues they're addressing.

- The romance is believable & sweet. — Reina Valentine (@ReinaVCosplay) 14 мая 2018 г.

William and Kate watching the way they are being portrayed in this movie.....#ARoyalRomance pic.twitter.com/N6PCfdJgK5 — Mandy (@SF49ERS1946) 14 мая 2018 г.

Lmaoooo Lifetime did Prince William SO dirty this time... #ARoyalRomance pic.twitter.com/MUlCpFSpFQ — Ellen Laurers (@LaurenDramaGirl) 14 мая 2018 г.

Читайте также: В Сети появился трейлер фильма об отношениях принца Гарри и Меган Маркл

Добавим, что в рейтинге IMDb фильм "Гарри и Меган: Королевская история любви" отмечен высокими 7,5 баллами, в то время как лента о принце Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году была оценена в 5,0 баллов.

"Гарри и Меган: Королевская история любви": смотреть видео трейлер онлайн