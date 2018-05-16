Сеть взорвал новый фильм об истории любви Меган Маркл и принца Гарри
13 мая состоялась долгожданная премьера фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви", в которой были показаны ключевые сцены с их знакомства и подготовки к свадьбе, которая состоится 19 мая 2018 года.
Относительно документальной ленты, то зрители разделились на два лагеря: одни поклонники королевской семьи с увлечением смотрели фильм на американском телеканале Lifetime, другие же продолжают критиковать неудачный актерский состав и события в фильме.
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Официальный постер фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви"
Создатели фильма "Гарри и Меган: Королевская история любви" показали первую встречу в ресторане в Лондоне, совместную поездку в Южную Африку, свадьбу Пиппы Миддлтон, знакомство с королевой Елизаветой II и с членами семьи, предложение руки и сердца в коттедже Гарри, момент подписи королевы официального разрешения на брак и первый официальный визит Меган в качестве невесты принца в Ноттингем.
Принц Гарри (Мюррей Фрейсер) и Меган Маркл (Париса Фитц-Хенли)
Стоит напомнить, что главными героями ленты "Гарри и Меган: Королевская история любви" стали Париса Фитц-Хенли (в роли Меган Маркл) и Мюррей Фрейсер (в роли принца Гарри). Роли других членов королевских семей исполнили: Елизавета II (актриса Мэгги Салливан), принц Чарльз (Стив Култер), герцогиня Корнуольская (Дебора Рамси), принц Уильям (Берджесс Ебернетті), Кейт Миддлтон (Лаура Митчелл), принц Джордж (Престон Карват) и принцесса Шарлотта (Бриела Вайнтрауб).
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Принц Гарри (Мюррей Фрейсер), Меган Маркл (Париса Фитц-Хенли) и Елизавета II (Мэгги Салливан)
Кинокритики отмечают, что в фильме лучше всего сыграл дуэт актеров, которые исполнили роли принца Гарри и Меган Маркл. Что касается остальных актеров, то отношения герцога и герцогини Кембриджских, по их мнению, показали довольно "холодными", а сама Кейт передвигалась в фильме "как робот". Принца Уильяма даже назвали 43-летним бухгалтером из Огайо. Образ королевы Елизаветы II тоже не понравился зрителям, поэтому они советуют самой Ее Величеству не смотреть эту ленту.
"Кто заменил принца Уильяма этим 43-летним бухгалтером из Огайо?".
"Пыталась посмотреть "Гарри и Меган: Королевская история любви". Нет, спасибо".
"Уже 17 минут смотрю фильм и нет никакого упоминания ни о ее блоге, ни о канадской линии одежды. Чувствую себя ограбленным".
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Добавим, что в рейтинге IMDb фильм "Гарри и Меган: Королевская история любви" отмечен высокими 7,5 баллами, в то время как лента о принце Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году была оценена в 5,0 баллов.
"Гарри и Меган: Королевская история любви": смотреть видео трейлер онлайн
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