Сеть взорвали архивные фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон в нетрезвом состоянии

Герцоги Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон – являются своеобразным символом идеальной семьи, воплощением скромности и королевских традиций. Однако не всегда внук Елизаветы II был примером для подражания. В частности, в сети появились фото, на которых видно известную пару в нетрезвом состоянии.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон – идеал супружеских отношений для британцев и всего мира. Знаменитая пара демонстрирует нежность, грацию и изящество во время каждого своего выхода. При этом герцог Кембриджский мило заботится о своей жене и поддерживает ее в сложные моменты.

Читайте также: Образ Меган Маркл в Букингемском дворце сравнили с подругой: детали

Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 23 Кві 2018 р. о 10:22 PDT

Однако не всегда пара выглядела и вела себя настолько идеально. Как и любые другие студенты, принц Уильям и Кейт Миддлтон любили участвовать в зажигательных вечеринках, не отказываясь от алкоголя. Так, фотограф Макс Баттерворт зафиксировал выход королевской пары, которая была навеселе. Фотографии вызвали резонанс в сети. Об этом сообщает The Daily Mail.



На снимках принц Уильям и Кейт Миддлтон садятся в машину после шумной вечеринки в 2007 году. Герцогиня не в восторге от внимания фотографа, что видно на фотографии. В то же время принц Уильям с полузакрытыми глазами сел в авто.



Кейт Миддлтон в нетрезвом состоянии



Принц Уильям после шумной вечеринки

В архивах фотографа нашлось и фото юного принца Гарри. На удивление, парень, который любил выпить в барах и отметиться бунтарской поведением, сдержанно прошел мимо фотографа.



Принц Гарри в Лондоне