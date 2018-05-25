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Сеть взорвали архивные фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон в нетрезвом состоянии

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Getty images

Герцоги Кембриджские – принц Уильям и Кейт Миддлтон – являются своеобразным символом идеальной семьи, воплощением скромности и королевских традиций. Однако не всегда внук Елизаветы II был примером для подражания. В частности, в сети появились фото, на которых видно известную пару в нетрезвом состоянии.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон – идеал супружеских отношений для британцев и всего мира. Знаменитая пара демонстрирует нежность, грацию и изящество во время каждого своего выхода. При этом герцог Кембриджский мило заботится о своей жене и поддерживает ее в сложные моменты.

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Однако не всегда пара выглядела и вела себя настолько идеально. Как и любые другие студенты, принц Уильям и Кейт Миддлтон любили участвовать в зажигательных вечеринках, не отказываясь от алкоголя. Так, фотограф Макс Баттерворт зафиксировал выход королевской пары, которая была навеселе. Фотографии вызвали резонанс в сети. Об этом сообщает The Daily Mail.

На снимках принц Уильям и Кейт Миддлтон садятся в машину после шумной вечеринки в 2007 году. Герцогиня не в восторге от внимания фотографа, что видно на фотографии. В то же время принц Уильям с полузакрытыми глазами сел в авто.


Кейт Миддлтон в нетрезвом состоянии


Принц Уильям после шумной вечеринки

В архивах фотографа нашлось и фото юного принца Гарри. На удивление, парень, который любил выпить в барах и отметиться бунтарской поведением, сдержанно прошел мимо фотографа.


Принц Гарри в Лондоне

Теги: LifeStyle Кейт Миддлтон Королівська сім'я Алкоголь Великобритания
Источник: 24 Канал
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