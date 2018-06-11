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Сеть взорвали интимные фото Бейонсе и Jay-Z: снимки 18+

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Обнаженная Бейонсе: архивные снимки
Обнаженная Бейонсе: архивные снимки / Фото из свободных источников

Американская певица Бейонсе в который раз удивила поклонников горячими кадрами. В сеть попали интимные снимки с артисткой и ее мужем Jay-Z.

Бейонсе не стесняется демонстрировать свою сексуальность и привлекательность. Однако иногда кадры из жизни звезды являются достаточно провокационными. К таковым относятся недавние снимки из семейного архива, которые появились в сети.

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Интимные фото Бейонсе опубликовала в книге о совместном гастрольном туре с Jay-Z, который продлится до осени 2018 года. На фото обнаженная звезда лежит возле своего мужа, нежно обнимая его. На других снимках – артистка в прозрачных бикини читает газету рядом со звездным любимым и готовится погрузиться в воду без одежды.

 

 

 

Довольно откровенные снимки вызвали шквал комментариев в сети. Одни сторонники с восторгом комментировали интимные фото Бейонсе, другие – беспощадно критиковали пару за такие фото. "Я не понимаю, для чего это. Мужчины любят вас и одетую", "Кое-что должно оставаться частным в жизни", "Я в шоке", "Вы как Ким Кардашян", – отметили пользователи сети.

Теги: LifeStyle Музыка Бейонсе
Источник: 24 Канал
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