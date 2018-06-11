Сеть взорвали интимные фото Бейонсе и Jay-Z: снимки 18+

Американская певица Бейонсе в который раз удивила поклонников горячими кадрами. В сеть попали интимные снимки с артисткой и ее мужем Jay-Z.

Бейонсе не стесняется демонстрировать свою сексуальность и привлекательность. Однако иногда кадры из жизни звезды являются достаточно провокационными. К таковым относятся недавние снимки из семейного архива, которые появились в сети.

Читайте также: Бейонсе сексуально станцевала вместе с Jay-Z: горячее видео

Интимные фото Бейонсе опубликовала в книге о совместном гастрольном туре с Jay-Z, который продлится до осени 2018 года. На фото обнаженная звезда лежит возле своего мужа, нежно обнимая его. На других снимках – артистка в прозрачных бикини читает газету рядом со звездным любимым и готовится погрузиться в воду без одежды.

Допис, поширений Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) 9 Чер 2018 р. о 8:44 PDT

Допис, поширений Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) 9 Чер 2018 р. о 8:41 PDT

Допис, поширений Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) 9 Чер 2018 р. о 8:43 PDT

Довольно откровенные снимки вызвали шквал комментариев в сети. Одни сторонники с восторгом комментировали интимные фото Бейонсе, другие – беспощадно критиковали пару за такие фото. "Я не понимаю, для чего это. Мужчины любят вас и одетую", "Кое-что должно оставаться частным в жизни", "Я в шоке", "Вы как Ким Кардашян", – отметили пользователи сети.