11:50
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Сеть заполонили удивительные фото красной руты в Карпатах

202 Читати новину українською
В Карпатах зацвела красная рута
В Карпатах зацвела красная рута

Карпаты запестрели красной рутой. Горы покрыли удивительные цветы, о которых пел легендарный Владимир Ивасюк.

Красная рута зацвела на высоте более 1,5 тысячи метров. По словам экспертов, люди смогут полюбоваться ярким цветом на горных лугах в течение 2 недель. Так называемая цветок любви уже покорил сеть.

Читайте также: Как природа охватила заброшенный поселок в Китае: невероятные фото

Тысячи людей уже успели увидеть изумительный цвет красной руты. Цветы розового и иногда красного цвета создали невероятную атмосферу в горах. Поэтому украинцы и гости страны активно заполняют социальные сети яркими и увлекательными снимками из своей поездки. Фото, опубликованные в сети, не оставляют равнодушными зрителей и заставляют собирать вещи и ехать в живописные Карпаты.

"Солнце печет, река течет, красная рута цветет горячее", – забавно написали пользователи сети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: Новости Украины LifeStyle отдых Путешествия
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
12 июня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук