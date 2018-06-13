Сеть заполонили удивительные фото красной руты в Карпатах

Карпаты запестрели красной рутой. Горы покрыли удивительные цветы, о которых пел легендарный Владимир Ивасюк.

Красная рута зацвела на высоте более 1,5 тысячи метров. По словам экспертов, люди смогут полюбоваться ярким цветом на горных лугах в течение 2 недель. Так называемая цветок любви уже покорил сеть.

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Тысячи людей уже успели увидеть изумительный цвет красной руты. Цветы розового и иногда красного цвета создали невероятную атмосферу в горах. Поэтому украинцы и гости страны активно заполняют социальные сети яркими и увлекательными снимками из своей поездки. Фото, опубликованные в сети, не оставляют равнодушными зрителей и заставляют собирать вещи и ехать в живописные Карпаты.

"Солнце печет, река течет, красная рута цветет горячее", – забавно написали пользователи сети.

Допис, поширений Юлия Козлова (@lulu83xehca) 12 Чер 2018 р. о 2:17 PDT

Допис, поширений Незабутні пригоди в Карпатах! (@poraprygod) 11 Чер 2018 р. о 1:02 PDT

Допис, поширений користувачем @elenast111 11 Чер 2018 р. о 4:19 PDT

Допис, поширений Алексей Карнаухов (@lost_in_svu) 9 Чер 2018 р. о 9:37 PDT

Допис, поширений Руслана Бовталюк (@ruslana_bovtalyuk) 6 Чер 2018 р. о 12:40 PDT

Допис, поширений ~ Паша Смарж ~ (@pasha_smarzh) 6 Чер 2018 р. о 10:01 PDT

Допис, поширений Irina Stepanenko (@stepanenko_iris) 5 Чер 2018 р. о 10:07 PDT

Допис, поширений Tania Kulish (@_tania_kul_) 4 Чер 2018 р. о 2:10 PDT

Допис, поширений Український Instagram (@ukrainian_insta) 10 Чер 2018 р. о 12:07 PDT

Допис, поширений Віра Волошина (@viravoloshina) 12 Чер 2018 р. о 2:01 PDT