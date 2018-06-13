Сеть заполонили удивительные фото красной руты в Карпатах
Карпаты запестрели красной рутой. Горы покрыли удивительные цветы, о которых пел легендарный Владимир Ивасюк.
Красная рута зацвела на высоте более 1,5 тысячи метров. По словам экспертов, люди смогут полюбоваться ярким цветом на горных лугах в течение 2 недель. Так называемая цветок любви уже покорил сеть.
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Тысячи людей уже успели увидеть изумительный цвет красной руты. Цветы розового и иногда красного цвета создали невероятную атмосферу в горах. Поэтому украинцы и гости страны активно заполняют социальные сети яркими и увлекательными снимками из своей поездки. Фото, опубликованные в сети, не оставляют равнодушными зрителей и заставляют собирать вещи и ехать в живописные Карпаты.
"Солнце печет, река течет, красная рута цветет горячее", – забавно написали пользователи сети.