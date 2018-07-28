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Сеть завораживают сказочные фото Исландских лошадей

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В сети гуляют снимки фотографа Дрю Доггета, который создал сказочную серию с Исландскими лошадьми. В сочетании с невероятной природой работы художника выглядят действительно потрясающе.

Фото опубликовало издание Bored Panda.

Исландские лошади уже более тысячи лет не смешиваются с другими породами, из-за островной изоляции Исландии. Средний рост животных едва достигает 145 сантиметров, поэтому их считают за пони.

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Теги: LifeStyle мир животных Исландия Путешествия Фотоновости
Источник: 24 Канал
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