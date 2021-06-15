Цены выросли в результате корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке. В частности, стоимость топлива уже выросла у ряда сетей АЗС.
К теме Стоимость бензина и дизеля вырастет: Минэкономики обнародовало новые цены
Цены подняли ОККО и WOG
- Стоимость дизельного топлива выросла на 1,08 гривны за литр. Теперь его цена достигает 28,99 гривны.
- "Двойка" и "пятерка" обычных марок на АЗС подорожали на 24 – 90 копеек. Их стоимость составляет 29,99 гривны за литр и 30,82.
SOCAR
- Сеть тоже повысила цену бензинов на 23 – 90 копеек,
- дизтоплива – на 1,5 гривны – до 32,48 гривны за литр.
Компания отметила, что дизтопливо, которое реализовывают, подпадает под категорию фирменного. Поэтому цены на него не подлежат госрегулированию.
KLO
На АЗС KLO все виды топлива подорожали на 70 копеек за литр:
- "двойка" и "пятерка" – 29,99 гривны,
- дизтопливо – до 28,59 гривны.
Какие цены на других АЗС
- "БРСМ-Нафта" и Motto повысили цены бензинов на 23 – 30 копеек за литр.
- Несколько выросли цены на АЗС AMIC, Shell, UPG, УГД и "Параллель".
Что этому предшествовало
- Накануне, 14 июня Минэкономики обнародовало новые цены на бензин и дизельное топливо в рамках государственного регулирования цен. Поэтому стоимость топлива должна была увеличиться более чем на гривну.
- Цену дизеля правительство установило на уровне 22,09 гривны за литр, а литр бензина – 25,82 гривны.
- В министерстве отметили, что расчеты проведены в соответствии с постановлением Кабмина от 9 декабря относительно карантина и ограничений для предотвращения распространения COVID-19.