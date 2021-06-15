Цены выросли в результате корректировки стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке. В частности, стоимость топлива уже выросла у ряда сетей АЗС.

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Цены подняли ОККО и WOG

Стоимость дизельного топлива выросла на 1,08 гривны за литр. Теперь его цена достигает 28,99 гривны.

"Двойка" и "пятерка" обычных марок на АЗС подорожали на 24 – 90 копеек. Их стоимость составляет 29,99 гривны за литр и 30,82.

SOCAR

Сеть тоже повысила цену бензинов на 23 – 90 копеек,

дизтоплива – на 1,5 гривны – до 32,48 гривны за литр.

Компания отметила, что дизтопливо, которое реализовывают, подпадает под категорию фирменного. Поэтому цены на него не подлежат госрегулированию.

KLO

На АЗС KLO все виды топлива подорожали на 70 копеек за литр:

"двойка" и "пятерка" – 29,99 гривны,

дизтопливо – до 28,59 гривны.

Какие цены на других АЗС

"БРСМ-Нафта" и Motto повысили цены бензинов на 23 – 30 копеек за литр.

Несколько выросли цены на АЗС AMIC, Shell, UPG, УГД и "Параллель".

Что этому предшествовало