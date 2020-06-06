В сети опубликовали очередное громкое видео с мэром Киева Виталием Кличко. На кадрах столичный городской голова якобы во время карантина посетил один из киевских ресторанов. Более того, он там побывал на дне рождения одной молодой женщины. Инцидент якобы произошел в ночь на 6 июня.

Резонансное видео с Кличко

Видео с Кличко опубликовала ряд телеграм-каналов. В частности, Perepichka News. Об этом сообщает 24 канал.

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В посте они убеждают, что Кличко в период карантина посетил киевский ресторан Avalon. В то же время ресурсы иронично подчеркивают, что киевский мэр таким образом якобы "контролировал эпидемиологическую ситуацию".

Также издание напомнило, что Кличко неоднократно выступал за то, чтобы киевляне без нужды не выходили из дома. Поэтому столичного городского голову обвиняют в том, что он "шастает".

На кадрах, которые обнародовали в сети, видно, что Кличко поздравляет одну из молодых женщин с днем рождения. Также он удивляется, почему за столиком сидят одни девушки и вовсе нет мужчин.

Что об этом говорят у Кличко

Пресс-секретарь киевского мэра Оксана Зиновьева в комментарии 24 каналу не смогла ни прокомментировать, ни опровергнуть информацию, которую опубликовали в сети. Она это объяснила тем, что не знакома с ситуацией, поэтому ничего насчет этого сказать не может.

Также мы попытались связаться с Даниэлой Левандовской, в сторис инстаграма которой якобы впервые появилось видео с Кличко. Пока она нам не дала никаких комментариев.

24 канал продолжает выяснять правдивость инцидента. Мы непременно сообщим, если узнаем новые детали.

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Кто из политиков ранее попадал в подобные инциденты

Недавно в сети появилось компрометирующее видео с еще одним претендентом на мэрское кресло. Говорится о нардепе от "Слуги народа" Николае Тищенко.

На обнародованных кадрах можно увидеть, какие парламентарий якобы едет в маршрутке "зайцем". Сам Тищенко убеждает, что он платил за проезд, и видео он в целом охарактеризовал как фейкове.

Понимаю, народный депутат, который не заплатил за проезд 8 гривен – это сенсация, но сенсация фэйковая. Все, что сняли непонятно где, – это неправда, очередная технология моих оппонентов,

– отметил "слуга народа".

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Карантин в Киеве: основное

В столице, как и в других городах Украины, карантин ввели с 12 марта.

Первые ослабления здесь стартовали с 23 мая. В частности, начали работать транспорт и торговые заведения. А с 25 числа возобновили работу метро и все рынки. Также разрешили пользоваться детскими площадками.

В частности, начали работать транспорт и торговые заведения. А с 25 числа возобновили работу метро и все рынки. Также разрешили пользоваться детскими площадками. Следующий этап смягчений состоялся 1 июня. Столичная власть разрешила работу детсадам и спорткомплексам, пляжам и кладбищам (для посещения).

В Украине начали смягчать карантинные ограничения с 1 мая. Перед этим правительство предложило 5 этапов выхода Украины из карантина.

По состоянию на 6 июня в Киеве подтвердили 3 375 случаев COVID-19. К сожалению, 75 человек умерли. Между тем 888 пациентов выздоровели. Сейчас болеют 2 412 человек.

К сожалению, 75 человек умерли. Между тем 888 пациентов выздоровели. Сейчас болеют 2 412 человек. По данным Минздрава, Киев до сих пор не готов к смягчению карантина. Дело в том, что в столице количество новых случаев инфицирования остается высоким.



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