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      Северная Корея запустила баллистические ракеты с "сверхбольшой установки": что об этом известно

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      КНДР запустила две баллистические ракеты с "сверхбольшой установки" в сторону Японского моря / Соцсети

      В Северной Корее провели пуск двух баллистических ракет. Выпустили эти ракеты со "сверхбольшой" установки.

      Соответствующую информацию обнародовало японское военное командование. Также пуск ракет подтвердили в Южной Корее. Официальный Сеул говорит, что ракеты пролетели 380 километров на высоте в 97 километров, передает информационное агентство "Интерфакс".

      Обратите внимание! Северокорейские моряки напали на российских пограничников: детали

      Также известно, что ракеты запустили из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря около 16:59 по местному времени.

      Заметим, что это уже тринадцатое испытание такого рода, которое Северная Корея провела в 2019 году. Последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

      Запуск баллистических ракет со стороны КНДР нарушает резолюцию Совбеза ООН. Поэтому многие страны внимательно следят как за самими пусками, так и за тем, ракеты какого типа испытал официальный Пхеньян.

      Читайте больше о пуске ракет со стороны КНДР, который состоялся летом

      Что предшествовало этому запуску

      В апреле 2018 года во время первой встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом, КНДР объявила об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Также в рамках этой денуклеаризации Северная Корея ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. К слову, за период с 2016 по 2017 год Пхеньян осуществил около 40 запусков баллистических ракет.

      Уже во время второй встречи Трампа и Ким Чен Ына переговоры по денуклеаризации зашли в тупик. А потом глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль во время переговоров с представителями Госдепа США заявил, что ядерное разоружение провалилось. Зато в Вашингтоне утверждают, что эти слова не соответствуют действительности.

      Советуем ознакомиться! Гонки вооружений: для чего это сверхдержавам и готовиться ли миру к ядерной войне

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Ядерная безопасность КНДР Япония Южная Корея
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