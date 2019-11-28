Северная Корея запустила баллистические ракеты с "сверхбольшой установки": что об этом известно

В Северной Корее провели пуск двух баллистических ракет. Выпустили эти ракеты со "сверхбольшой" установки.

Соответствующую информацию обнародовало японское военное командование. Также пуск ракет подтвердили в Южной Корее. Официальный Сеул говорит, что ракеты пролетели 380 километров на высоте в 97 километров, передает информационное агентство "Интерфакс".

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Также известно, что ракеты запустили из провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря около 16:59 по местному времени.

Заметим, что это уже тринадцатое испытание такого рода, которое Северная Корея провела в 2019 году. Последний раз такой пуск состоялся 31 октября: тогда Пхеньян испытал две ракеты.

Запуск баллистических ракет со стороны КНДР нарушает резолюцию Совбеза ООН. Поэтому многие страны внимательно следят как за самими пусками, так и за тем, ракеты какого типа испытал официальный Пхеньян.

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Что предшествовало этому запуску

В апреле 2018 года во время первой встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова. Таким образом, КНДР объявила об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Также в рамках этой денуклеаризации Северная Корея ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. К слову, за период с 2016 по 2017 год Пхеньян осуществил около 40 запусков баллистических ракет.

Уже во время второй встречи Трампа и Ким Чен Ына переговоры по денуклеаризации зашли в тупик. А потом глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль во время переговоров с представителями Госдепа США заявил, что ядерное разоружение провалилось. Зато в Вашингтоне утверждают, что эти слова не соответствуют действительности.

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