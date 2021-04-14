"Северного потока-2" не будет, – дипломат США рассказал о новых возможных санкциях против России
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. В частности они обсудили строительство "Северного потока-2", которое могут так и не завершить.
Источник:24 канал
Ни Путин, ни Байден не сообщили о решении этого вопроса, поэтому он остается актуальным. Такое мнение в эфире программы "Что это было?"выразил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд.
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Конгресс США остановит строительство
По его словам, в конгрессе США не поддерживают строительство российской газовой трубы. Против проекта как демократы, так и республиканцы.
Мне кажется, что "Северного потока-2" – не будет. Экономически проект не имеет никакого содержания. Это только политический и коррупционный проект,
– подчеркнул Аслунд.
По мнению дипломата, руководители "Северного потока-2" против Запада, и поэтому заслуживают санкций. В то же время Аслунд убежден, что такого не случится.
"Северный поток-2": главные новости
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- По состоянию на 31 марта 2021 года сообщили, что газопровод построен на 95%.
- В Белом доме думают о создании должности спецпредставителя, который сумеет договориться о прекращении строительства газопровода.
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