Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Джо Байденом. В частности они обсудили строительство "Северного потока-2", которое могут так и не завершить.

Ни Путин, ни Байден не сообщили о решении этого вопроса, поэтому он остается актуальным. Такое мнение в эфире программы "Что это было?"выразил шведско-американский экономист и дипломат Андерс Аслунд.

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Конгресс США остановит строительство

По его словам, в конгрессе США не поддерживают строительство российской газовой трубы. Против проекта как демократы, так и республиканцы.

Мне кажется, что "Северного потока-2" – не будет. Экономически проект не имеет никакого содержания. Это только политический и коррупционный проект,

– подчеркнул Аслунд.

По мнению дипломата, руководители "Северного потока-2" против Запада, и поэтому заслуживают санкций. В то же время Аслунд убежден, что такого не случится.

Обратите внимание! В декабре 2020 года США включили санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет и призвали компанию прекратить работу, в противном случае их ждут санкции.