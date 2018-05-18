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Злой Одессит

"Северный поток-2" не дает Трампу спать спокойно

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / ТАСС

Если кто-то думал, что Вашингтон закроет глаза на продолжение строительства российского газопровода "Северный поток-2", то он глубоко ошибался.

И как показывает время, избранная Белым домом тактика "кнута и пряника" несет характер именно "пряника", а потому и не так бросается в глаза.

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Так, намедни стало известно, что США предложили своим европейским партнерам в обмен на отказ от участия в проекте "Северный поток-2" отмену пошлин на сталь и алюминий. И вот чем вам не "пряник"? Но, что тогда "кнут"?

А вот кнутом станут не только санкции в отношении российских энергетических проектов, которые коснуться и европейских участников оных, что очень больно ударит по европейским партнерам "Газпрома", но и торговая война. В частности, в администрации Трампа готовы рассматривать ограничения на ввоз немецких автомобилей в США.

И как не крути, а "пряник" в данном случае выглядит куда привлекательнее. Ведь помимо отмены пошлин, сохранения поставок российского газа по старому маршруту, США будет поставлять свой СПГ.

На сегодняшний день эти поставки крайне малы, но с развитием инфраструктуры доля СПГ на рынке ЕС значительно выростет, что соответствует не только планам Вашингтона, но и вызвало поддержку 28 стран ЕС.

А потому, судьба "Северного потока-2" по-прежнему туманна, не смотря на продолжающееся строительство и неистовое лоббирование в Бундестаге.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Публикации Новости политики Владимир Путин Санкции Газовый конфликт Северный поток-2 Газпром Дональд Трамп
Источник: Злой Одессит
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