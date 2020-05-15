"Северный поток-2" можно будет заполнить лишь наполовину, "Газпром" получил отказ в Германии

Газпромовский газопровод "Северный поток-2" можно будет заполнить только на половину газом для транспортировки. В Германии отказали в освобождении от правил газовой директивы ЕС для компании Nord Stream-2 AG.

Решение об отклонении заявки Nord Stream-2 AG об освобождении от регулирования части "Северного потока-2" приняло Федеральное сетевое агентство ФРГ, сообщает "Интерфакс-Украина". Таким образом газопровод можно будет загрузить только на половину.

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В чем суть дела

Газовая директива ЕС предусматривает, что поставщик газа и компания, которая обеспечивает его транспортировку, должны быть обособленными. Поэтому "Газпром" должен передать "Северный поток-2" в управление другой, с ним не связанной, компании.

Кроме того, все поставщики должны иметь одинаковый и свободный доступ к трубопроводу – "Газпром" не сможет быть его единственным пользователем и загрузить на полную мощность (или более 50%).

Немецкое законодательство предусматривает освобождение от этой директивы. Но только для газопроводов, которые были построены до мая 2019 года. В Nord Stream-2 AG ло начала 2020 года подали заявку в Федеральный сетевого агентства ФРГ об освобождении от норм газовой директивы. Несмотря на то, что "Северный поток-2" до того момента достроен не был.

Поэтому немецкий независимый регулятор Bundesnetzagentur принял окончательное решение об отказе предоставить проекту "Северный поток-2" исключение из законодательства ЕС.

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Что будет дальше

Пока что "Газпром" не сможет на полную использовать "Северный поток-2". Однако есть вероятность, что компания Nord Stream-2 AG подаст апелляцию в Высший земельный суд Дюссельдорфа.

Такое мнение поддерживает и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Маєм велику перемогу у Берліні: щойно незалежний регулятор Bundesnetzagentur прийняв остаточне рішення про відмову надати проекту «Північний потік-2» виняток із законодавства ЄС! Навіть якщо тепер долю Nord Stream2 вирішуватимеФеміда, Україна вдячна Німеччині за солідарність! pic.twitter.com/PpfuKOOdqw — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 15, 2020

Что такое "Северный поток-2"?

Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, который сейчас поступает в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. Однако этого не произошло.



Главные риски для Украины в случае запуска газопровода:

– государственный бюджет теряет огромные суммы доходов от транзита газа;

– Россия таким образом может минимизировать риски в случае широкого военного вторжения в Украине (газ беспрепятственно продолжит поступать в Европу в обход).