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      "Северный поток-2" и Украина: Меркель хочет, чтоб у Киева были гарантии

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      "Северный поток-2" и Украина: Меркель хочет, чтоб у Киева были гарантии

      Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что рассматривает проект газопровода "Северный поток-2", который так пропагандирует Россия, не так критично, как это делает официальный Киев. Также она убеждает, что выступает за сохранение гарантий транзита газа территорией Украины.

      Такое заявление она сделала во время встречи с главой Верховной Рады Андреем Парубием

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      "Что касается "Северного потока-2", нам известно, что Украина отвергает этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", – отметила политик.

      По ее словам, доходы от транзита газа важны для бюджета Украины.

      Напомним, ранее Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Германию в том, что та относительно строительства "Северного потока-2" действует против позиции Евросоюза.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ СИТУАЦИЯ ВОКРУГ СТРОИТЕЛЬСТВА "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2": ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости Украины Новости политики Ангела Меркель Северный поток-2 Газовый конфликт
      Источник: 24 канал
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