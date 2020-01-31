Известно, когда запустят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

Трубопровод в обход Украины "Северный поток-2" должны запустить не позднее первого квартала 2021 года. Ранее США ввели санкции против компаний, которые строят скандальный трубопровод.

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявила, что указывает такой срок, исходя из разговора с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает ТАСС.

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Запуск в работу должен состояться в конце 2020 года или, самое позднее, в первом квартале 2021 года,

– заявил он.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что запуск трубопровода ожидается к концу 2020 года.

Что известно о "Северном потоке-2": коротко

Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

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Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2") через Балтийское море.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции.