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      Известно, когда запустят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

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      "Северный поток-2" запустят несмотря на санкции США / hromadske.ua

      Трубопровод в обход Украины "Северный поток-2" должны запустить не позднее первого квартала 2021 года. Ранее США ввели санкции против компаний, которые строят скандальный трубопровод.

      Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявила, что указывает такой срок, исходя из разговора с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщает ТАСС.

      Обратите внимание: "Северный поток-2" собирается отклониться от правил: Еврокомиссия проследит за справедливостью

      Запуск в работу должен состояться в конце 2020 года или, самое позднее, в первом квартале 2021 года,
      – заявил он.

      Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявлял, что запуск трубопровода ожидается к концу 2020 года.

      Что известно о "Северном потоке-2": коротко

      Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

      Кстати: "Северный поток-2" нужно довести до конца, – Меркель

      Однако президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2") через Балтийское море.

      Кто и что попадает под удар американских санкций:

      • судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
      • иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
      • руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
      • транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

      Поэтому строительство газопровода в обход Украины пока затягивается. В России все же уверяют, что достроят "Северный поток-2" даже несмотря на санкции.


      Карта "Северного потока-2"

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Санкции Украина – Россия Газ Газпром Газовый конфликт Северный поток-2
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