"Северный поток-2" может усилить влияние России на ФРГ и ЕС, – посол США в Германии

Из-за строительства "Северного потока-2" Россия может усилить влияние на Германию и Европу, а стратегия газопровода является "очень проблематичной".

Об этом заявил новый посол Соединенных Штатов Америки в Германии Ричард Гренелл в интервью изданиям медиагруппы Funke, пишет DW со ссылкой на одно из изданий группы .

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Мы очень обеспокоены из-за проекта газопровода,

– сказал дипломат.

Он добавил, что США тесно сотрудничают с европейцами, которые также обеспокоены из-за строительства газопровода и назвал нынешнюю стратегию газопровода "очень проблематичной".

В свою очередь, еврокомисар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер также критикует проект "Северного потока-2". Она заявила, что газопровод "не в европейских интересах".

"Мы имеем общую стратегию – получать нашу энергию из разных источников и делать нас не настолько сильно зависимыми от России", – подчеркнула Вестагер.

По словам еврокомиссара, возведение газопровода не в интересах ЕС не только из соображений защиты климата, но и безопасности.

Напомним. 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (СЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократиться в 10 раз.