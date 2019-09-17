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      "Северный поток-2" на грани срыва, – СМИ

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      "Северный поток-2" приблизился к водам Дании
      "Северный поток-2" приблизился к водам Дании / hromadske.ua

      Российский морской газопровод в обход газотранспортной системы Украины "Северный поток-2" строит корабль Solitaire. Строительство уже подошло к морской экономической зоне Дании, которая не дала разрешение на прокладку трубопровода.

      До морской границы с Данией Solitaire доберется где-то через месяц, пишут иностранные СМИ. В дальнейшем строительство может "застрять" на том месте из-за позиции властей Дании.

      Читайте также: В США заявили, что могут остановить "Северный поток-2"

      Дело в том, что сейчас Дания остается единственной страной, которая не предоставила соответствующего разрешения на строительство России. Поэтому запуск трубопровода, возможно, отложится. Потери Газпрома от такой задержки эксперты оценивают в 660 миллионов евро.

      Мы сейчас направляемся к морской границе Дании, а затем будем ожидать дальнейшего развития проекта, чтобы проложить трубопровод в Германию,
      – сказал капитан корабля Solitaire Хоубен Кенни.

      Между тем, в Газпроме заявляют, что строительство "Северного потока-2" происходит согласно графику. В РФ ожидают, что получат разрешение правительства Дании на прокладку трубопровода в экономической зоне страны "в ближайшее время".

      В целом российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

      Читайте также: Каждая страна будет защищать свои интересы, – Гончарук о "Северном потоке-2"

      Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Теги: Новости политики Новости России Евросоюз Газпром Украина – Россия Дания Северный поток-2
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