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      "Северный поток-2" на грани срыва: сколько денег теряет Россия

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      Сколько денег теряет Россия от строительства "Северного потока-2"
      Сколько денег теряет Россия от строительства "Северного потока-2" / gazprom.ru

      Дочерняя компания Газпрома Nord Stream 2 AG, которая осуществляет строительство "Северного потока-2", может понести убытки в размере нескольких сотен миллионов евро. Все из-за задержки в связи с отсутствием разрешения на строительство от Дании.

      Представители Газпрома уже вынуждены были заплатить дополнительные средства на разведку морского дна с альтернативными маршрутами прокладки "Северного потока-2" в экономической зоне Дании, пишет NDR.

      Интересно: Пристайко обсудил "Северный поток-2" с главой МИД Дании, которая блокирует проект

      Кроме того, из-за отсутствия разрешения на строительство трубопровода простаивает техника.

      Строительство "Северного потока-2" приблизилось к экономической зоне Дании 17 сентября. Дания остается единственной страной, которая не дала разрешения на прокладку трубопровода. Именно поэтому строительство трубопровода задерживается. Его прекратят до тех пор, пока Дания не выдаст все необходимые для этого разрешения.

      Эксперты оценивают потери Газпрома в 660 миллионов евро.

      В общем российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 1989 километров труб, что составляет 81% от общей длины.

      Читайте также: Не Путин, а Меркель: экс-посол США рассказал о том, почему Трамп против "Северного потока-2"

      Что известно о "Северном потоке-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Северный поток-2 Евросоюз Газпром Газ Деньги Дания
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