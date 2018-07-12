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"Северный поток-2" позволяет России приставить нож к горлу Европы, – the Guardian

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Больше всего опасения Запада через "СП-2" в том, что трубопровод позволяет России приставить нож к горлу Европы
Больше всего опасения Запада через "СП-2" в том, что трубопровод позволяет России приставить нож к горлу Европы / Фото из открытых источников

Не только Трамп критикует Германию за энергетические соглашения с РФ, в частности, относительно строительства "Северного потока-2". Мнение американского президента о том, что в результате Европа станет особенно зависима от российского газа, разделяют многие западные политики, исследовательские центры и специалисты по энергетике, в том числе и в ФРГ.

Об этом пишет The Guardian, напоминая, что 11 июля на саммите НАТО в Брюсселе глава Белого дома атаковал канцлера Ангелу Меркель обвинениями в "полной зависимости Германии от России" в энергетическом плане.

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Больше всего из-за строительства негодует Украина, поскольку она может потерять миллиарды долларов, если Россия сможет осуществлять транзит своего газа в Европу через Балтийское море, в обход трубопровода, проходящего через территорию Украины, поясняет автор статьи Патрик Винтур.

На этой неделе Петр Порошенко назвал "Северный поток-2" "политическим проектом, который не имеет смысла с экономической точки зрения". Зато Ангела Меркель настаивает, что это "разумный экономический проект без каких-либо политических последствий". Многие видят ее нежелание понять геополитический смысл того, что Европа станет зависимой от российской энергетики, говорится в публикации.

Тем временем, кроме Украины, опасения в связи с прокладкой второго газопровода по дну Балтийского моря выразили Швеция, Дания и Финляндия. Датский парламент наделил свое правительство правом вето в отношении строительства газопровода по причинам безопасности или воздействия на окружающую среду, и – отдельно – Европейская комиссия заявила, что проект будет угрожать ее планам по созданию энергетического союза и расширения поставок. Великобритания тоже выразила свои возражения, но сделала это не так "громко", замечает издание.

Одна из интересных особенностей разногласий заключается в том, что отношение к трубопроводу расценивается как лакмусовая бумажка отношения государств к России. Трамп, который проявляет "симпатию" к Путину, не впервые становится исключением, что подтверждает правило. Выступая против трубопровода, возможно, в связи с рядом причин в сфере безопасности и торговли США, он становится противником крупнейшего геоэкономического проекта главы Кремля. Однако, возможно, что цель Трампа – не Москва, а Берлин, и российский президент стал всего лишь жертвой масштабного соревнования между двумя крупными западными экономиками,
– предполагает Винтур.

Но "самое большое опасение заключается в том, что трубопровод позволяет России приставить нож к горлу Европы". Она не боялась сокращать поставки, когда возникли споры из-за цены с Украиной, акцентирует внимание журналист. В то же время сторонники "Северного потока" расценивают протесты США против проекта исключительно через призму корыстных коммерческих интересов Америки. Возмущение Трампа рассматривается просто как попытка стимулировать продажи американского сжиженного газа.

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Вопрос заключается в том, реализует ли Конгресс свою угрозу наложить санкции на европейские компании, вовлеченные в строительство этого газопровода, ведь Министерство финансов США продемонстрировало, что обладает необычайной экономической властью, чтобы заставить компании ЕС вывести средства с коммерчески прибыльных проектов, продолжает Винтур.

Таким образом, "несмотря на все разговоры в Европе относительно установления европейского экономического суверенитета, реальность заключается в том, что США под руководством Трампа могут превратить эти амбиции в фикцию. Вопрос заключается в том, входит ли в корыстные интересы Америки настолько очевидное применение этой власти к ее союзникам и партнерам", делает вывод аналитик.

Добавим, что все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, Балтийские страны, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Новости США Северный поток-2 Новости России Европа Ангела Меркель Газпром Энергетика
Источник: 24 Канал
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