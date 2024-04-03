Без Северодонецка и Краснограда: в Украине переименуют 7 городов и десятки сел

3 апреля 2024, 22:49
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В Украине переименуют ряд городов и сел в разных областях. В частности, новые названия получат города Красноград, Северодонецк и Ватутино.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский. Он в сети опубликовал полный список населенных пунктов, которые будут переименованы, передает 24 Канал.

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Какие города и села переименуют

Лозинский сообщил, что переименование происходит в рамках деколонизации – лишения признаков колониальной российской имперской политики. Так, на заседании Комитета, которое состоялось 3 апреля, было принято решение о переименовании 51 населенного пункта, среди которых 7 городов и 44 села/поселка.

В частности, переименуют такие города:

  • Першотравенск (Днепропетровская область) – Шахтерское;
  • Красноград (Харьковская область) – Берестин;
  • Первомайский (Харьковская область) – Златополь;
  • Первомайск (Луганская область) – Сокологорск;
  • Ватутино (Черкасская область) – Багачево;
  • Дружба (Сумская область) – Журавское;
  • Северодонецк (Луганская область) – Северодонецк.


Полный список городов и сел, которые переименуют в рамках деколонизации / Фото Романа Лозинского

В то же время Лозинский отметил, жителям переименованных населенных пунктов не нужно идти в ЦНАПы и обновлять документы – все они остаются в силе. Также он добавил, что никаких дополнительных расходов из бюджета на эту процедуру не выделяют. Средства необходимы только на изготовление въездных/выездных табличек, а также нескольких других моментов, однако говорится о небольших затратах.

Лозинский объяснил переименование городов и сел: смотрите видео

Переименование городов и сел: последние новости

  • В течение нескольких месяцев шли споры относительно переименования города Червоноград Львовской области. Изменить название должны были в рамках декоммунизации. Новое название активно обсуждали в местной общине, поэтому 3 ноября переименовали город в Червоноград.
  • В то же время в Комитете ВР такое изменение не оценили, поэтому 20 марта приняли решение, что Червоноград будет носить фамилию известного религиозного деятеля, одного из соучредителей ЗУНР Андрея Шептицкого.
  • Также предложили изменить название еще нескольких городов. Так, город Южный в Одесской области будет называться Порт-Аненталь, Павлоград на Днепропетровщине станет Матвеевым, а Синельниково – Риднопольем. Бровары, что на Киевщине, теперь будут иметь иное правописание и будут произноситься как Бровари.

Автор: Анжеліка Байбак