Без Северодонецка и Краснограда: в Украине переименуют 7 городов и десятки сел
В Украине переименуют ряд городов и сел в разных областях. В частности, новые названия получат города Красноград, Северодонецк и Ватутино.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский. Он в сети опубликовал полный список населенных пунктов, которые будут переименованы, передает 24 Канал.
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Какие города и села переименуют
Лозинский сообщил, что переименование происходит в рамках деколонизации – лишения признаков колониальной российской имперской политики. Так, на заседании Комитета, которое состоялось 3 апреля, было принято решение о переименовании 51 населенного пункта, среди которых 7 городов и 44 села/поселка.
В частности, переименуют такие города:
- Першотравенск (Днепропетровская область) – Шахтерское;
- Красноград (Харьковская область) – Берестин;
- Первомайский (Харьковская область) – Златополь;
- Первомайск (Луганская область) – Сокологорск;
- Ватутино (Черкасская область) – Багачево;
- Дружба (Сумская область) – Журавское;
- Северодонецк (Луганская область) – Северодонецк.
Полный список городов и сел, которые переименуют в рамках деколонизации / Фото Романа Лозинского
В то же время Лозинский отметил, жителям переименованных населенных пунктов не нужно идти в ЦНАПы и обновлять документы – все они остаются в силе. Также он добавил, что никаких дополнительных расходов из бюджета на эту процедуру не выделяют. Средства необходимы только на изготовление въездных/выездных табличек, а также нескольких других моментов, однако говорится о небольших затратах.
Лозинский объяснил переименование городов и сел: смотрите видео
Переименование городов и сел: последние новости
- В течение нескольких месяцев шли споры относительно переименования города Червоноград Львовской области. Изменить название должны были в рамках декоммунизации. Новое название активно обсуждали в местной общине, поэтому 3 ноября переименовали город в Червоноград.
- В то же время в Комитете ВР такое изменение не оценили, поэтому 20 марта приняли решение, что Червоноград будет носить фамилию известного религиозного деятеля, одного из соучредителей ЗУНР Андрея Шептицкого.
- Также предложили изменить название еще нескольких городов. Так, город Южный в Одесской области будет называться Порт-Аненталь, Павлоград на Днепропетровщине станет Матвеевым, а Синельниково – Риднопольем. Бровары, что на Киевщине, теперь будут иметь иное правописание и будут произноситься как Бровари.