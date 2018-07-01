Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем

У меня подруга летом 2014 была в декрете. А после не вышла на работу – купила справку об уходе за ребенком по состоянию здоровья до пяти лет у знакомого педиатра. Решила подождать до прояснения политической ситуации.

Жила за счет пенсии родителей и редкой помощи мужа, который еще летом 2014 уехал искать лучшей жизни в России, с тем, чтобы потом вызвать к себе и жену, и дочь.

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В общем, место ей держали, а работать она пошла вот только. И открытий у нее случилось сразу несколько – сменилось за послевоенное время все руководство больницы, в которой она работала, а ее заработная плата осталась, как и до войны, только переведенная в рубли – то есть умноженная на два.

И если до войны и ее должность, и зарплата были, ну, может и не то, чтобы престижными, но точно не поводом для стеснения, а сейчас оказалось, что ее почти пять тысяч рублей на ставку – это катастрофически мало. Настолько мало, что жить на них просто невозможно.

Можно, конечно, пытаться жить – скооперировавшись с родителями и их пенсиями, но ни о каком море летом или ремонте и речи быть не может. Выжить бы на эту зарплату.

И еще нюанс – ее категории и курсы повышения квалификации обнулились за время ее декрета и больничного. Как вам это? Может, конечно, такое быть, она не спорит. Но и это в том числе "сыграло" против нее в ее мизерной зарплате.

Она отправилась искать, где можно окончить курсы, чтобы претендовать на большую зарплату. Руководство развело руками – ищите, мол, сами, мы ничего не знаем.

В частных центрах ей сказали, что за ее же деньги ее, конечно, будут рады научить чему угодно, но никакой бумаги не выдадут, потому что не уполномочены на такое, а в ближайшем университете мою приятельницу согласились учить по субботам за 2000 рублей два месяца с выдачей "корочки".

Раньше-то можно было поехать, куда глаза глядят – границы были открыты, а сейчас искать курсы нужно только здесь. Можно, конечно, и в России, но дорога, проживание и суточные будут за свой счет, если ты не член "правительства".

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А кому нужно вкладывать столько, чтобы получать на пару сотен рублей после курсов больше? Когда эти курсы-то окупятся?

И раньше можно было выбирать, где учиться, выбирать, что тебе интересно, а сейчас ты выбираешь то, что существует, что есть фактически, рядом и с минимальными вложениями. Ни о какой оплате курсов с места работы и речи нет…

В общем, все странно. Раньше ценили образование или стажировку в других городах и странах, а сейчас все местного значения – желательно на соседней улице, чтобы сэкономить на проезде.

Мой знакомый попросту купил себе курсы, заплатив тому, кто выдаст ему сертификат. И в ус при этом не дул, считая, что раз так с ним, то и он так поступит.

Если сейчас все играют в игры, то почему он должен действовать как-то иначе? Если можно купить что-то, почему бы и нет? Тем более, все происходящее просто принуждает искать варианты.

Говорят, что в девяностые годы был криминальный рэкет, а сейчас рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем.

Кстати, мою приятельницу обязали составить свои должностные обязанности. Она перевела украинские и сдала. Оказалось, в шапку нужно было вставить символику "республики", а так все верно.

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