Съезд хасидов на празднование Еврейского нового года: прибыло уже более 10 тысяч иудеев

В Украину прибыли уже более десяти тысяч хасидов. Специально для иудеев в аэропорту "Борисполь" открыли терминал Б. Именно туда направляются все рейсы из Тель-Авива.

Десятки тысяч иудеев едут в Украину на празднование своего нового года Рош Ашана.

Читайте также: Рош Ашана, или Еврейский новый год и другие традиции иудеев в Украине

Гости с журналистами говорят неохотно. Часть из них, как только попадают на территорию аэропорта – начинают молиться. Но есть и менее религиозные иудеи. Среди прибывших, традиционно, нет женщин. Папы везут своих сыновей, или же едут компаниями друзей.



Для Для иудеев в аэропорту "Борисполь" открыли терминал Б

В целом, по данным посольства, в этом году в Умани ожидается до восьмидесяти тысяч хасидов-туристов. Праздновать начнут в ночь с субботы на воскресенье, поэтому больше всего самолетов прилетит именно сегодня.

7 сентября отменили три рейса. Мы ожидаем всего около 100 рейсов – это прилет и вылет. Сегодня пиковый день,

– сказал начальник комплекса АТС и КА аэропорта "Борисполь" Виталий Портянко.

Напомним, паломники-хасиды, прибывшие в Умань на празднование Рош Ашана – еврейского нового года – вывесили на улицах города большой плакат с текстом "Умань любит Трампа".