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Сезон отпусков: опасные болезни можно подхватить в популярных странах

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Какие опасные болезни можно привезти из отпуска
Какие опасные болезни можно привезти из отпуска / Фото из открытых источников

С началом лета начался активный сезон отпусков. Чаще всего украинцы выбирают для путешествий такие туристические страны, как Египет, Турция, Таиланд, ОАЭ, страны Мексиканского залива и др. Однако, кроме хороших фото и загара из отпуска можно привезти и опасные болезни.

Как отмечает издание Terrawoman, наибольший риск заразиться опасными болезнями существует в Таиланде. В частности, туристы могут подхватить в этой экзотической стране холеру, малярию, вирус Зика и лихорадку Денге. Так, только на тайском острове Пхукет зафиксировано уже более 200 случаев заболевания лихорадкой Денге, два из которых закончились летально.

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Кроме Таиланда, стоит быть осторожным и во время отдыха в Индии. Гости этой страны могут подхватить холеру, малярию, лихорадку Денге, а еще сибирскую язву. В 2017 году наиболее неблагополучная ситуация из-за заболеваемости сибирской язвой сложилась в Бангалоре, Калькутте и Мумбаи, где количество заболевших превысило 20 тысяч, среди которых 117 случаев со смертельным исходом.

Во время отдыха стоит быть осторожным, чтобы не подцепить опасную болезнь

Что касается стран Мексиканского залива, в частности Кубы, Доминиканской республики и самой Мексики, то туристам следует быть осторожными, дабы не подцепить малярию, холеру и передаваемый комарами вирус Зика.

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По информации эпидемиологов из Египта кроме сувениров можно привезти лихорадку Рифт-Валли, которая при тяжелом течении вызывает потерю зрения, желтуху и даже смерть.

В Объединенных Арабских Эмиратах отдыхающим грозит верблюжий грипп. Несколько дней назад, им заболел один из посетителей верблюжьей фермы.

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Теги: Здоровье Путешествия Здоровая жизнь отдых Лечение
Источник: 24 Канал
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