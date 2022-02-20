В столицу парень приехал в 8 утра, а уже в 10 родственников известили, что единственный сын погиб. Снайперская пуля попала парню в щеку и прошла через все тело.

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Назар с другими нес мешок с брусчаткой, как вдруг попали под обстрел. Бывшая классная руководительница павшего парня подчеркнула, что очень досадно, что молодые люди так погибают. "Это пример для нас взрослых как следует относиться к жизни, как нужно жить", – добавила она.

Парень мечтал стать художником

Отец Назара уже каждый день 8 лет приходит на могилу сына. Говорит, наибольшая мысль, которая в голове – это то, что за 8 лет никто не ответил за убийства.

В 2019 году еще и тем более отпустили беркутовцев. Их там вроде бы обменяли. Однако такой обмен был, что их, можно сказать, отпустили,

– заметил Юрий Войтович.

Парень учился в колледже и мечтал стать художником. Эту мечту сына решил поддержать отец. Мужчина с волонтерами создали художественную резиденцию в Травневом – родном селе парня.

Участники художественной резиденции / Фото nvair.art

По словам отца Героя Небесной сотни, Назар любил рисовать. "Это создано для художников, показа Украины на международном уровне и для того, чтобы молодые художники могли где-то сплотиться и показывать свои работы, а еще чтобы приезжать сюда и рисовать или творить скульптуры", – рассказал он.

Художественная резиденция в память о сыне

Художественная резиденция действует 5 лет. Сюда каждый год приезжают молодые художники, поэты и скульпторы. Как рассказал Юрий Войтович, люди приезжают почти из всей Украины:

Ивано-Франковска;

Донецка;

Харькова;

Львова;

Киева.

"Так же у нас идет обменная программа – обмен резидентами. К нам приезжают из Германии, Баварии и приезжают из Словении", – подчеркнул отец Назара.

Отец Героя Небесной сотни решил тоже менять страну

Создать художественный проект мужчина решил в память о погибшем сыне. В 2021 году Юрий пошел в депутаты местной общины, чтобы изменить государство, как того хотел сын. Отметил, что если родители, общество и государство не будут забывать об этом, то и люди будут также помнить.

"Для этого делается и эта художественная резиденция, и в Збараже музей российско-украинской войны. Не только здесь. По всей Украине родители погибших что-то делают и продолжают дело своих детей", – подытожил мужчина.