На этот раз наше внимание привлек судебный процесс над судьей Оксаной Царевич. Во времена Майдана она на полгода лишила прав управления авто на 4 человек за якобы не остановку по требованию инспектора ГАИ на Железнодорожном шоссе.

НЕчесть недели

Всех 4 там и близко не было. Документы ГАИ были сфальсифицированы, а у водителей были свидетели, которые опровергали обвинения. Но Царевич отвергла все доказательства невиновности водителей. Подробнее – в видеоблоге "Честь и НЕчесть" на 24 канале.

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Позже экспертиза доказала вмешательство в систему автораспределения и ручное назначение дел о лишении прав управления на Царевич и ее коллегу Виктора Кицюка. Сама же Царевич до сих пор заявляет, что ее решение было законным, считает что ее оклеветали и обвиняет "каких-то людей которые финансируются какими-то международными организациями".



Оксана Царевич / Фото Украинская Правда

Активисты Автомайдана 5 лет добивались того, чтобы судью привлекли к уголовной ответственности за неправосудное решение. Но судью оправдали!

Почему судью оправдали

С 2018 года дело Царевич рассматривал Председатель Шевченковского районного суда города Киева Евгений Мартынов. Как и в большинстве других дел заседания назначались в среднем раз в месяц.

За это время успели допросить большинство свидетелей. Но с наступлением карантина судья вдруг включил турборежим. Во время самых жестких ограничений он назначал заседания едва ли не еженедельно.

Потерпевшие и их адвокат не смогли явиться в суд 28 мая. Одна из них вообще не была уведомлена о заседании и еще была на самоизоляции после контакта с инфицированным COVID-19. А у 2-летнего сына адвоката была температура за 39. Поэтому они подали ходатайство об отложении заседания.

Однако Мартынов отклонил это ходатайство, без участия потерпевших провел допрос обвиняемой и завершил исследование доказательств.



Евгений Мартынов / Фото Главком

На заседании 26 июня потерпевшие ходатайствовали о вызове ключевых свидетелей по делу, в том числе и экс-главы Печерского суда Инны Отрош, которых прокуратура почему-то не захотела вызывать. Однако судья отклонил это ходатайство и быстро завершил рассмотрение дела.

В процессе стало очевидным, что судья не намеревался исследовать доказательства виновности судьи, а хотел скорее рассмотреть дело и вынести оправдательный приговор.

Никогда такого не было и вот опять оправдательный приговор достался судье, а не обычному смертному. Потому что простых граждан в Украине оправдывают реже, чем проходят честные выборы в России.

Почему же судья Мартынов так спешил с рассмотрением? Возможно, для того чтобы Царевич получила миллионное возмещение из бюджета за "незаконное привлечение к уголовной ответственности".

Вместо реального наказания за незаконные решения в отношении активистов Оксана Царевич может получить еще и кругленькую сумму компенсации!

Остается только радоваться, что Евгений Мартынов не рассматривает дела о топовой коррупции. Тогда бы нам с вами из собственных налогов пришлось платить бы еще и компенсации Мартыненкам, Насировым, Розенблатам.

Потому что в прошлом году судья Мартынов принимал участие в конкурсе до Антикорсуду, и не смог опровергнуть сомнения международных экспертов в его добропорядочности и был снят с конкурса ВККС.



Суддья Мартынов / Скриншот

Премию НЕ.ЧЕСТЬ недели получает судья Шевченковского районного суда города Киева Евгений Мартынов за неполное рассмотрение дела Оксаны Царевич.

Честь недели

Премию ЧЕСТЬ недели сегодня мы хотим вручить судьям с Днепропетровищины, которые не стали помогать своей коллеге избежать ответственности – Сергею Пруднике, Наталье Олефиренко, и Виктории Шальевой.

В апреле 2019 года Общественный совет добропорядочности утвердил заключение о несоответствии судьи Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Элеоноры Женеску критериям добропорядочности и профессиональной этики. Более простыми словами – признал недобросовестной из-за сомнений в легальности состояния и независимости.



Элеонора Женеску / Фото Днепроград

В 2016 году судья приобрела новенькое дорогое авто. Но задекларировала его только в 2017 году, как приз от ПАО "Днепропетровск-авто". Хотя в этой компании сообщили, что никаких призов судье не вручали.

В этот же год судья получила в подарок от отца квартиру в Донецке. А отец в то время скрывался от органов следствия по делу о создании террористической группы. Вероятно отец судьи является коллаборационистом и поддерживает войну России против Украины.

После формирования нового состава квалификационной комиссии судей, этот вывод может стать гвоздем в гроб судейской карьеры Элеоноры Женеску.

Как немало судей, Женеску решила обжаловать решение ГРД (Общественный совет добропорядочности – 24 канал) в административном суде. Только проблема в том, что Общественный совет не является субъектом властных полномочий, его решения не могут оспариваться. Несмотря на это, ряд судей в прошлом отменяли выводы ГРД, хотя не должны были даже принимать такие дела к рассмотрению.

Конечно, в будущем они и сами могли получить отрицательное заключение ОСД при прохождении квалифицированности. Так почему же не создать судебную практику, чтобы защитить своих коллег и себя в будущем от надоедливой общественности.

Но судьи по делу Женеску этого делать не стали. Судья Днепропетровского окружного административного суда Сергей Прудник закрыл производство. А судьи Третьего апелляционный административный суд его поддержали.

Коллегия судей обратила внимание на то, что ГРД не является субъектом властных полномочий, уполномоченным принимать решение относительно дальнейшего участия кандидата на должность судьи.

В квалификационном оценивании судей или в конкурсах на должности судьи окончательные решения принимает ВККС и то обстоятельство, что такое решение может приниматься на основании заключения Общественного совета добродетели не наделяет общину правосубъектностью и не влияет на правовой статус квалифкомиссии.

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К примеру, если президент принимает решение на основе того, что ему говорят Советники, это не делает последних президентом. Потому что не каждый из нас президент. И не может внести в раду законопроект о реальной реформе судов.

Но мы можем президента к этому в который раз призвать. Например, в постах в социальных сетях. А при случае подписывайтесь на страницу Фонда DEJURE, который не только вручает премию ЧЕСТЬ И НЕЧЕСТЬ недели, но и добивается увольнения нечестных судей и других представителей судебной власти.

Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.