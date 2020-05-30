Сгорел дотла: возле Днепра в автобусе с пассажирами вспыхнул пожар – фото, видео
В Днепропетровской области 29 мая загорелся рейсовый автобус "Богдан", курсирующий по маршруту Павлоград – Першотравенск. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.
В результаті пожежі вогонь повністю знищив автобус. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
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Що відомо про обставини пожежі в автобусі під Дніпром
- Пожежа сталася поблизу селища Бажани Петропавлівського району Дніпропетровської області.
- В салоні автобуса перебували восьмеро пасажирів. Люди завчасно покинули задимлений автобус.
- Вогонь спалахнув в моторному відсіку, а згодом перекинувся на салон автобусу. Самостійно загасити пожежу водієві не вдалося, тому він подзвонив рятувальникам.
- Найближча пожежна частина перебувала на відстані 35 кілометрів. На момент прибуття пожежників, вогонь вже встиг охопити увесь автобус.
- Встановлювати причину пожежі будуть правоохоронці.
Пожежники погасили вогонь у вже спаленому автобусі: дивіться відео
Відео очевидців, які проїжджали повз спалений автобус:
Пожежники загасили вогонь / Фото ДСНС
Вогонь перекинувся з моторного відсіку / Фото ДСНС
Автобус в результаті пожежі згорів майже дотла / Фото ДСНС