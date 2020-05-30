В Днепропетровской области 29 мая загорелся рейсовый автобус "Богдан", курсирующий по маршруту Павлоград – Першотравенск. Никто из пассажиров, к счастью, не пострадал.

В результаті пожежі вогонь повністю знищив автобус. Про це повідомляє пресслужба ДСНС. Актуально Привіт із 90-х: чому в Україні досі існують маршрутки і чи може карантин щось змінити Що відомо про обставини пожежі в автобусі під Дніпром Пожежа сталася поблизу селища Бажани Петропавлівського району Дніпропетровської області.

В салоні автобуса перебували восьмеро пасажирів. Люди завчасно покинули задимлений автобус.

Вогонь спалахнув в моторному відсіку, а згодом перекинувся на салон автобусу. Самостійно загасити пожежу водієві не вдалося, тому він подзвонив рятувальникам.

Найближча пожежна частина перебувала на відстані 35 кілометрів. На момент прибуття пожежників, вогонь вже встиг охопити увесь автобус.

Встановлювати причину пожежі будуть правоохоронці. Пожежники погасили вогонь у вже спаленому автобусі: дивіться відео Відео очевидців, які проїжджали повз спалений автобус:

Пожежники загасили вогонь / Фото ДСНС

Вогонь перекинувся з моторного відсіку / Фото ДСНС

Автобус в результаті пожежі згорів майже дотла / Фото ДСНС