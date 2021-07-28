Инцидент произошел на улице Сачко в Заводском районе города. Спасателям об этом сообщили 28 июля в 2:45.

Другой случай В Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль: огонь тушили 14 спасателей – фото



Автомобиль Lexus, сгоревший в Харьковской области / Фото ГСЧС

Что именно горело

Автомобиль в момент возгорания был запаркован. Огонь повредил панель приборов, моторный отсек, бампер и дверь багажника. Общая площадь пожара – 3 квадратных метра.

Спасатели полностью погасили пламя в 2:58. К этому привлеки 5 работников ГСЧС.

Причина возгорания пока что неизвестна. В официальных салонах Lexus модель RX 300 стоит 1 517 333 гривен.



Капот автомобіля, сгоревшего в Каменском / Фото ГСЧС

Обратите внимание! На улице Пекарской возле Львовского медуниверситета возник пожар. Там сгорели три автомобиля, а также одна машина повреждена. Огонь мог перекинуться на здание, одна его вовремя погасили.