Инцидент произошел на улице Сачко в Заводском районе города. Спасателям об этом сообщили 28 июля в 2:45.

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Lexus згорів на Дніпропетровщині в Кам'янському
Автомобиль Lexus, сгоревший в Харьковской области / Фото ГСЧС

Что именно горело

Автомобиль в момент возгорания был запаркован. Огонь повредил панель приборов, моторный отсек, бампер и дверь багажника. Общая площадь пожара – 3 квадратных метра.

Спасатели полностью погасили пламя в 2:58. К этому привлеки 5 работников ГСЧС.

Причина возгорания пока что неизвестна. В официальных салонах Lexus модель RX 300 стоит 1 517 333 гривен.

Lexus згорів на Харківщині в Кам'янському
Капот автомобіля, сгоревшего в Каменском / Фото ГСЧС