Сгорела иномарка за полтора миллиона: в Днепропетровской области тушили дорогой пожар – фото
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
В Каменском на Днепропетровщине загорелся автомобиль Lexus RX 300. Туда сразу приехали спасатели, однако транспорт все же очень пострадал.
Инцидент произошел на улице Сачко в Заводском районе города. Спасателям об этом сообщили 28 июля в 2:45.
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Автомобиль Lexus, сгоревший в Харьковской области / Фото ГСЧС
Что именно горело
Автомобиль в момент возгорания был запаркован. Огонь повредил панель приборов, моторный отсек, бампер и дверь багажника. Общая площадь пожара – 3 квадратных метра.
Спасатели полностью погасили пламя в 2:58. К этому привлеки 5 работников ГСЧС.
Причина возгорания пока что неизвестна. В официальных салонах Lexus модель RX 300 стоит 1 517 333 гривен.
Капот автомобіля, сгоревшего в Каменском / Фото ГСЧС