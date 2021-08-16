Полностью сгорел большой магазин конфиската в Одессе: видео, фото

На улице Ицхака Рабина в Одессе ночью 16 августа загорелся торговый павильон "Конфискат". Огонь уничтожил часть одежды и обуви, которые там продавали.

Однако люди в результате этого пожара не пострадали. К спасателям касательно инцидента обратились в 01:49.

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Последствия пожара павильона "Конфискат" в Одессе: смотрите видео "Думская"

Пламя быстро распространялось

После начала пожара пламя быстро распространялось по легковоспламеняющихся материалах и отделке. Поэтому на момент прибытия пожарных общая площадь возгорания была уже 400 квадратных метров. Это примерно половина площади всего павильона, где это произошло.

Пожар в павильоне "Конфискат" в Одессе / Фото ГСЧС и "Думская"

К тушению привлекли 39 спасателей, которые использовали 9 единиц пожарно-спасательной техники. Какая причина пожара – пока неизвестно.

На видео пожара заметно, что площадь возгорания была действительно очень большой. Огонь был на большей части крыши этого здания.

Смотрите видео пожара павильона "Конфискат": смотрите видео "Думская"

Другие пожары на рынках

9 сентября на "Коммунальном" рынке в Харькове тоже загорелись торговые павильоны. Однако там это случилось в середине дня. В общем сгорели 3 павильона, от которых остались только каркасы и части гидроизоляции стен. Пожар потушили примерно за 20 минут.

26 июня вспыхнул рынок в Чугуеве Харьковской области. Там огонь охватил площадь более 600 квадратных метров. Черный дым, который поднимался в небо, было видно на несколько километров вокруг. Впоследствии стало известно, что загорелись строительные павильоны, где была краска.