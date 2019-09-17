Сгорел полностью, – Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли неизвестные: видео

Говорится о загородном доме семьи бывшей главы Нацбанка. По словам Гонтаревой, в него бросили бутылку с зажигательной смесью.

Здание, по словам экс-главы НБУ, сгорел дотла. Пожарные не смогли потушить масштабное возгорание. О том, что ее дом под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября, Гонтарева рассказала изданию "The Бабель".

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Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!

– сообщила она.

В сети также появилось видео пожара вероятного дома Гонтаревой.

Пожар в доме Гонтаревой: видео

Пожежа в будинку колишньої глави НБУ Гонтаревої. pic.twitter.com/VEU5NHygpQ — theБабель (@theBabelUA) September 17, 2019

В то же время, пока чрезвычайники о возгорании в Гореничах под Киевом не сообщают.



Дом Гонтаревой в Гореничах под Киевом был выполнен в японском стиле

Что еще известно о сгоревшей недвижимостb Гонтаревой?

Элитный загородный дом был зарегистрирован на мужа Гонтаревой, Олега. Имение имело площадь 316 квадратных метров.

Гонтарева добавила, что пострадавших, к счастью, нет, поскольку в доме никого не было. Сама экс-глава Нацбанка сейчас проживает и работает в Лондоне.

В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь якобы дотла выгорело имение под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских помещениях и заявлений самого политика на об угрозах.

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Что говорит Гонтарева об угрозах?

В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву, живущую в Лондоне, на допрос в качестве подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне.



Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".