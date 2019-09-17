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      Сгорел полностью, – Гонтарева заявила, что ее дом под Киевом сожгли неизвестные: видео

      563 Читати новину українською
      Валерия Гонтарева
      Валерия Гонтарева / Цензор. нет

      Говорится о загородном доме семьи бывшей главы Нацбанка. По словам Гонтаревой, в него бросили бутылку с зажигательной смесью.

      Здание, по словам экс-главы НБУ, сгорел дотла. Пожарные не смогли потушить масштабное возгорание. О том, что ее дом под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября, Гонтарева рассказала изданию "The Бабель".

      Читайте также: Обыски в квартире Гонтаревой: что известно о недвижимости экс-главы Нацбанка

      Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие! Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается!
      – сообщила она.

      В сети также появилось видео пожара вероятного дома Гонтаревой.

      Пожар в доме Гонтаревой: видео

      В то же время, пока чрезвычайники о возгорании в Гореничах под Киевом не сообщают.

      Гонтарева будинок Київ
      Дом Гонтаревой в Гореничах под Киевом был выполнен в японском стиле

      Что еще известно о сгоревшей недвижимостb Гонтаревой?
      Элитный загородный дом был зарегистрирован на мужа Гонтаревой, Олега. Имение имело площадь 316 квадратных метров.

      Гонтарева добавила, что пострадавших, к счастью, нет, поскольку в доме никого не было. Сама экс-глава Нацбанка сейчас проживает и работает в Лондоне.

      В последнее время Валерию Гонтареву и ее семью постигла череда несчастий. Так, сначала бывшую руководительницу Нацбанка в Лондоне на пешеходном переходе сбила машина. Затем женщина пожаловалась на то, что машину ее невестки и полной тезки сожгли, теперь якобы дотла выгорело имение под Киевом. Все это происходит на фоне вызовов Гонтаревой в ГПУ и ГБР, обысков в ее украинских помещениях и заявлений самого политика на об угрозах.

      К теме: Коломойский Гонтаревой об угрозах: Я обещал самолет, а не авто

      Что говорит Гонтарева об угрозах?
      В начале августа 2019 года Генпрокуратура вызвала Гонтареву, живущую в Лондоне, на допрос в качестве подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, зато ждет следователей в Лондоне.

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Она даже заявила, что "если с ней что-то случится в Лондоне, то мы должны знать, кто за этим стоит".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Цены на недвижимость ГСЧС НБУ Пожар Валерия Гонтарева
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