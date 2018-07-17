Шабунина облили зеленкой под САП, у него ожог глаз: фото и видео
Утром 17 июля во время акции возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошла потасовка между сторонниками и противниками отставки главы САП Назара Холодницкого.
Досталось главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, который вместе с другими активистами пришел вручить Холодницкому "рюкзак на выход".
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Парни в военной форме облили его зеленкой и забросали тортами. Шабунину вызвали скорую.
На видео видно, как полиция, которая присутствовала на акции, просто наблюдает, как напавшие убегают.
Согласно медицинскому заключению, у Шабунина химический ожог обоих глаз.
Смотрите видео с акции протеста под САП в Киеве утром 17 июля: