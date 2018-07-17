Шабунина облили зеленкой под САП, у него ожог глаз: фото и видео

Утром 17 июля во время акции возле здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры произошла потасовка между сторонниками и противниками отставки главы САП Назара Холодницкого.

Досталось главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, который вместе с другими активистами пришел вручить Холодницкому "рюкзак на выход".

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Парни в военной форме облили его зеленкой и забросали тортами. Шабунину вызвали скорую.

На видео видно, как полиция, которая присутствовала на акции, просто наблюдает, как напавшие убегают.

Согласно медицинскому заключению, у Шабунина химический ожог обоих глаз.

Сьогодні під стінами САП група молодиків у військовій формі напали на голову правління ЦПК Віталія Шабуніна та залили очі зеленкою. Згідно з медичним висновком Олександрівської лікарні, у Шабуніна хімічний опік обох очей. pic.twitter.com/hAKr4SGr0o — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 17 липня 2018 р.

Смотрите видео с акции протеста под САП в Киеве утром 17 июля: