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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Разработчики Shadow of the Tomb рассказали, чем их игра лучше "Человека-паука"

14 Читати новину українською
Shadow of the Tomb
Shadow of the Tomb / Фото из открытых источников

Режиссер и сценарист новой игры о Ларе Крофт высказал свое мнение относительно конкурентов. Так как сентябрь 2018 года обещает много громких релизов, одни проекты могут "заглушать" другие. Однако авторы Shadow of the Tomb Raider уверены в успехе своего проекта.

Об этом сообщает CogConnected.

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Новая часть Tomb Raider выходит 14 сентября, через неделю после дебюта Spider-Man студии Insomniac Games. И хотя эти две игры сильно отличаются, есть шанс, что их фан-базы все же пересекаются, поэтому супергеройский экшен может помешать успеху Tomb Raider. Однако авторы SOTTR уверены в обратном.

Я не беспокоюсь о "Человеке-пауке". Над ним работают некоторые мои друзья, так что я за них очень рад. И я согласен, что этот год будет действительно отличным. Как по мне, Spider-Man и Tomb Raider могут существовать параллельно. Они абсолютно разные – одна игра о движении, городе и вещах, а другая о приключениях и поиске вещей, которые делают жизнь особенной,
– прокомментировал Дэниел Биссон.

Напомним, Shadow of the Tomb Raider – будущий экшен канадской студии Eidos Montreal, финал трилогии о Ларе Крофт. Игра была анонсирована 15 марта 2018 года, а ее релиз запланирован на 14 сентября. События игры происходят на мексиканском острове и в южноамериканских тропиках. Кроме того, разработчики опубликовали системные требования к игре.

Скріншот з гри Shadow of the Tomb Raider
Скриншот из игры Shadow of the Tomb Raider

Издатель SOTTR, компания Square Enix, в свое время расстроилась из-за слабых продаж перезапуска Tomb Raider, а сиквел, Rise of the Tomb Rider, разошелся и того хуже. Вполне вероятно, что и судьба нового проекта находится под угрозой, но разработчики не хотят этого признавать.

Трейлер игры Shadow of the Tomb Raider –смотрите видео

 

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Теги: Техно Интернет Игры
Источник: 24 Канал
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