"Шахатр" и "Динамо" проведут последний матч сезона: чего ожидать от игры

19 мая финиширует 27 сезон Чемпионата Украины по футболу в высшем дивизионе.

В последнем туре в очной дуэли сойдутся "Динамо" и "Шахтер".

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Впрочем, в этот раз украинское классико не будет иметь турнирного значения. Ведь горняки уже гарантировали себе золотые медали. Поэтому киевляне, по крайней мере, попытаются взять реванш за проигранную чемпионскую гонку и недавнее поражение и финале Кубка Украины.

Матч "Динамо" – "Шахтер" начнется 19 мая в 19:30.