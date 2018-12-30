Шахматы: Карлсен, который проиграл украинцам, выиграл чемпионат мира по блицу

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Санкт-Петербурге (Россия). По итогам 21-го тура норвежец заработал 17 очков.

Второе место занял поляк Ян-Кшиштоф Дуда (16,5), третьим стал американец Хикару Накамура (14,5).

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Лучшим среди украинцев стал Антон Коробов, который с 13 очками занял 17-е место. Александр Зубов (13) – 23-й, Эльдар Гасанов (10,5) – 110-й, Адам Тухаев (9,5) – 136-й, Вячеслав Борисенко (8,5) – 179-й.

Для Карлсена титул чемпиона мира в блице стал четвертым в карьере (2009, 2014, 2017, 2018).

Напомним, что 26 декабря Карлсена победил 30-летний ураинець Адам Тухаев. Также норвежец уступил Александру Зубову.