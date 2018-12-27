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      Шахматы: Украинец Зубов обыграл действующего чемпиона мира по блицу

      7 Читати новину українською
      Магнус Карлсен
      Магнус Карлсен / sport-express.ru

      Во второй игровой день чемпионата мира по блицу и рапиду, который проходит в Санкт-Петербурге (Россия), украинец Александр Зубов одержал неожиданную победу.

      Украинцу удалось обыграть норвежца Магнуса Карлсена в быстрых шахматах.

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      Вчера, 26 декабря, Александр Зубов сыграл только с представителями России: выиграл у Марата Макарова и Сергея Дрыгалова и сыграл вничью с Евгением Левиным.

      Как известно, Карлсен, которого обыграл Зубов, – действующий чемпион мира по блицу. Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Турнир по рапиду пройдет по 28 декабря, по блицу – с 29 по 31 декабря.

      Напомним, что вчера, 26 декабря, Карлсена обыграл другой украинец – 30-летний Адам Тухаев.

      Теги: Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
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