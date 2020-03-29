Шахов считает, что COVID-19 создали искусственно, и он заразился не в Куршевеле, а в Украине

Депутат Верховной Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов стал первым нардепом, у которого обнаружили коронавирус. Ирония в том, что ранее с трибуны парламента Шахов сказал, что коронавируса нет, и он только сидит в головах у чиновников.

Однако, даже после диагностированной у себя болезни, он продолжает настаивать на своих предыдущих тезисах. Собственные мысли он высказал телеграмм-канале PavlovskyNews.

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Прежде всего нужно искать того, кому он нужен. Кто захотел обрушить финансовые рынки. Надо спросить у китайцев, или американцев, чья лаборатория лопнула, и откуда взялся коронавирус, и кто будет отвечать за пандемию и падение экономики,

– рассуждает Шахов.

Кроме того, Шахов подтвердил, что отдыхал в Куршевеле во Франции, этого он совершенно не чурается. А болезнь все же связывает с пребыванием в Украине. Так, по его словам, симптомы коронавирус в конце января имели его дети, а также бабушка.

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