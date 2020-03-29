Шахов считает, что COVID-19 создали искусственно, и он заразился не в Куршевеле, а в Украине
Депутат Верховной Рады из группы "Доверие" Сергей Шахов стал первым нардепом, у которого обнаружили коронавирус. Ирония в том, что ранее с трибуны парламента Шахов сказал, что коронавируса нет, и он только сидит в головах у чиновников.
Однако, даже после диагностированной у себя болезни, он продолжает настаивать на своих предыдущих тезисах. Собственные мысли он высказал телеграмм-канале PavlovskyNews.
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Прежде всего нужно искать того, кому он нужен. Кто захотел обрушить финансовые рынки. Надо спросить у китайцев, или американцев, чья лаборатория лопнула, и откуда взялся коронавирус, и кто будет отвечать за пандемию и падение экономики,
– рассуждает Шахов.
Кроме того, Шахов подтвердил, что отдыхал в Куршевеле во Франции, этого он совершенно не чурается. А болезнь все же связывает с пребыванием в Украине. Так, по его словам, симптомы коронавирус в конце января имели его дети, а также бабушка.
Шахов утверждает, что коронавирус создали искусственно и случайно распространили – смотрите видео
Кто еще из действующих нардепов заболел
- Первым на COVID-2019 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
- В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
- Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Александра Лукашева.
- 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
- Первым из "Слуг народа" подтвердил информацию о болезни Руслан Горбенко. О диагнозе он узнал 24 марта, а сейчас находится в столичной Александровской больнице.
- 28 марта о том, что заболела коронавирусом, узнала нардеп Анна Скороход. Хотя сейчас она является внефракционной, ранее принадлежала к "слугам народа" и победила от этой партии на мажоритарном округе на Киевщине.
- 29 марта появилась информация об инфицировании "Слуги народа" Владимира Ватраса. Данные подтвердила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
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