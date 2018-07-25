00:47
26 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 18°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
  • воскресенье
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Мосты дядюшки Путина. Нафталин и поп-звезды в российском кино
Вєсті Кремля
21:00, 25 июля
Вести.UA. Фиаско Ляшко. Железная леди Украины
Вєсті.UA
20:53, 25 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Медиа
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Блог Медиа

"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!

265
Суперкубок-2018. "Шахтар" "Динамо"
Суперкубок-2018. "Шахтар" "Динамо" / Футбол24

"Початок сезону – ніякий!" Цитую свого друга – шаленого футбольного вболівальника. Він бідкається і свариться через сумний Суперкубок і посередній 1-й тур чемпіонату України. Його підтримують сотні глядачів з трибун (якщо дивитися відвідуваність матчів) і тисячі диванних фанатів (якщо читати Facebook).

Еее! Народ! А коли початок сезону дарував нам яскравий і класний футбол?! Я от зразу й не пригадаю… А ви?

Ми орієнтуємося, в першу чергу, на грандів – "Шахтар" і "Динамо". Ну, звичка у нас така. А у них звичка – та навіть стратегія (!) – повільно запрягати. Бо як, зазвичай, кажуть тренери: "команда втягується в сезон", "ще не готова на всі сто", "граємо на фоні втоми після тренувальних зборів", "багато кадрових проблем" , "новачки ще не адаптувалися" і т.п. ще 100 пояснень. І хто скаже, що вони лукавлять? Так, в провідних європейських чемпіонатах суперклуби "входять у сезон" інакше – але ж у них і турніри іншої напруги і гатунку.

Дивіться також: Десна – Шахтар: відео голів та моментів матчу

Ви от зараз чекали від "Шахтаря" і "Динамо" супершвидкості, феєричні комбінації і багато голів? А чи згадаєте ви про ці приємності, якщо, наприклад, "Динамо" (хай футбольні боги цього не читають!) не пройде "Славію"? Ну є ж класичне виправдання для подібних ситуацій: гра забувається – залишається результат.

Тому мені зараз от зовсім байдуже, що "Динамо" видряпало перемогу завдяки автоголу, а "Шахтар" мучився з дебютантом Прем’єр-ліги. (Думаю, за необхідності, обидві команди могли додати, і як тоді почувалися б їхні суперники – не знаю.) Важливо – як команди почнуть євросезон. Провалять – тоді згадаємо їм усе. Проб’ються у футбольну євроосінь – то забудемо до біса "ніякий початок сезону", як каже мій друг.

До речі, банальне – час покаже – стосується не лише фаворитів. А й тих, кого, на мою думкую, передчасно засипали компліментами футбольні і ті ж самі диванні експерти. Маю на увазі – чернігівську "Десну". Справді, команда досить несподівано (і для мене теж) показала хороший футбол проти чемпіона України. Молодці? Звісно! Але одне діло – просто дати бій "Шахтарю", який, повторюся, грав, зовсім не викладаючись. Просто бій. І зовсім інше буде – обіграти другий ешелон, наприклад, ту ж "Ворсклу", або навіть середняка штибу "Олександрії". Мені здається, другий варіант – "зовсім інше" – набагато важчий. І справжні випробування у "Десни" ще попереду.

Й окремо звісно – про вболівальників "Десни". Очікувано – у місті ейфорія, а на стадіоні аншлаг. Так тримати! Але знову про своє – час покаже. Пригадую, коли згадувана вже не раз "Ворскла" дебютувала в Прем’єр-лізі, то на стадіоні в Полтаві яблуко теж не могло впасти. Там ще й круче було – новеньку машину для вболівальників розігрували, музикував величезний оркестр… Куди воно все поділося – питання, звісно, до полтавчан. Але і натяк чернігівцям.

На цій мінорній ноті і завершимо. Бо футбол у нас такий нині – мінорний. А там – час покаже…

Дивіться також: Динамо – Ворскла: відео голу та моментів матчу УПЛ

Автор: Анатолий Яворский, Блог Медиа
Теги: Публикации Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 25 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук