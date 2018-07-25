"Шахтар" і "Динамо" грали слабо – от і добре!

"Початок сезону – ніякий!" Цитую свого друга – шаленого футбольного вболівальника. Він бідкається і свариться через сумний Суперкубок і посередній 1-й тур чемпіонату України. Його підтримують сотні глядачів з трибун (якщо дивитися відвідуваність матчів) і тисячі диванних фанатів (якщо читати Facebook).

Еее! Народ! А коли початок сезону дарував нам яскравий і класний футбол?! Я от зразу й не пригадаю… А ви?

Ми орієнтуємося, в першу чергу, на грандів – "Шахтар" і "Динамо". Ну, звичка у нас така. А у них звичка – та навіть стратегія (!) – повільно запрягати. Бо як, зазвичай, кажуть тренери: "команда втягується в сезон", "ще не готова на всі сто", "граємо на фоні втоми після тренувальних зборів", "багато кадрових проблем" , "новачки ще не адаптувалися" і т.п. ще 100 пояснень. І хто скаже, що вони лукавлять? Так, в провідних європейських чемпіонатах суперклуби "входять у сезон" інакше – але ж у них і турніри іншої напруги і гатунку.

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Ви от зараз чекали від "Шахтаря" і "Динамо" супершвидкості, феєричні комбінації і багато голів? А чи згадаєте ви про ці приємності, якщо, наприклад, "Динамо" (хай футбольні боги цього не читають!) не пройде "Славію"? Ну є ж класичне виправдання для подібних ситуацій: гра забувається – залишається результат.

Тому мені зараз от зовсім байдуже, що "Динамо" видряпало перемогу завдяки автоголу, а "Шахтар" мучився з дебютантом Прем’єр-ліги. (Думаю, за необхідності, обидві команди могли додати, і як тоді почувалися б їхні суперники – не знаю.) Важливо – як команди почнуть євросезон. Провалять – тоді згадаємо їм усе. Проб’ються у футбольну євроосінь – то забудемо до біса "ніякий початок сезону", як каже мій друг.

До речі, банальне – час покаже – стосується не лише фаворитів. А й тих, кого, на мою думкую, передчасно засипали компліментами футбольні і ті ж самі диванні експерти. Маю на увазі – чернігівську "Десну". Справді, команда досить несподівано (і для мене теж) показала хороший футбол проти чемпіона України. Молодці? Звісно! Але одне діло – просто дати бій "Шахтарю", який, повторюся, грав, зовсім не викладаючись. Просто бій. І зовсім інше буде – обіграти другий ешелон, наприклад, ту ж "Ворсклу", або навіть середняка штибу "Олександрії". Мені здається, другий варіант – "зовсім інше" – набагато важчий. І справжні випробування у "Десни" ще попереду.

Й окремо звісно – про вболівальників "Десни". Очікувано – у місті ейфорія, а на стадіоні аншлаг. Так тримати! Але знову про своє – час покаже. Пригадую, коли згадувана вже не раз "Ворскла" дебютувала в Прем’єр-лізі, то на стадіоні в Полтаві яблуко теж не могло впасти. Там ще й круче було – новеньку машину для вболівальників розігрували, музикував величезний оркестр… Куди воно все поділося – питання, звісно, до полтавчан. Але і натяк чернігівцям.

На цій мінорній ноті і завершимо. Бо футбол у нас такий нині – мінорний. А там – час покаже…

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