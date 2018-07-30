Шахтер – Арсенал Киев: видео голов и моментов матча

Во 2-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" принимал в Харькове "Арсенал-Киев". Новичок УПЛ был разгромлен еще до перерыва.

Все три гола за "Шахтер" в этом матче забивали бразильцы. Хотя если бы Мораес был искуснее, а Алан Патрик со штрафного не попал в перекладину ворот, "канонирам" не удалось бы избежать унизительного поражения. Хотя на 37-й минуте "горняки" оформили разгром.

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Однако после этого голов команды больше не забивали.

Видео голов и моментов матча "Шахтер" – "Арсенал-Киев"

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