Шахтер – Арсенал Киев: видео голов и моментов матча
Во 2-м туре УПЛ донецкий "Шахтер" принимал в Харькове "Арсенал-Киев". Новичок УПЛ был разгромлен еще до перерыва.
Все три гола за "Шахтер" в этом матче забивали бразильцы. Хотя если бы Мораес был искуснее, а Алан Патрик со штрафного не попал в перекладину ворот, "канонирам" не удалось бы избежать унизительного поражения. Хотя на 37-й минуте "горняки" оформили разгром.
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Однако после этого голов команды больше не забивали.
Видео голов и моментов матча "Шахтер" – "Арсенал-Киев"
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Источник: 24 Канал
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