Шахтер – чемпион и обострение борьбы за выживание: главные итоги 31 тура УПЛ

12 и 13 мая в Украине были сыграны матчи 31 тура УПЛ, в которых определился чемпион Украины. В то же время борьба за выживание обострилась и сохранилась до последнего тура.

Суббота 12 мая

Звезда – Карпаты 1:1

Голы: Петров, 38 – Карраскаль, 45+2 (пен)

Открывал тур матч в Кропивницком, где местная "Звезда" принимала львовские "Карпаты". Хозяева отставали от соперника на 3 очка и в случае победы обходили бы соперников и покидали зону переходных матчей. Однако команды сыграли в результативную ничью, следовательно кто из этих двух клубов займет 10 место и будет играть матчи плей-офф с командой Первой лиги, определится уже в последнем туре.

Читайте также: "Барселона" подарила именную футболку украинской шахматистке Анне Музычук: фото

Сталь – Александрия 1:2

Голы: Мысик, 90 (пен) – Бацула, 75, Цуриков, 78

Сразу два матча параллельно проходили в Киеве, в которых играли аутсайдеры УПЛ. В одном из них каменская "Сталь" принимала "Александрию". Чтобы увеличить шансы на сохранение места в элите, "Стали" нужно было победить. "Александрия" же досрочно гарантировала себе победу во второй шестерке, так что турнирных задач перед командой не было. Однако два гола с разницей в три минуты принесли ей победу. "Сталь" смогла сократить счет уже на последней минуте с пенальти.

Олимпик – Черноморец 1:0

Гол: Люлька, 89 (авт)

В другом матче "Олимпик" принимал "Черноморец". До этого матча "Олимпик" не побеждал 7 матчей подряд, дважды за это время сыграв в ничью. Четыре последних матча дончане не забивали, а последний раз это делали в матче против того же "Черноморца" в Одессе, когда уступили 3:1. В состав команды вернулся ее президент 44-летний Владислав Гельзин. Матч против "Черноморца" он провел на скамейке запасных, а его команда победила благодаря автоголу одесситов за минуту до окончания основного времени второго тайма.

Читайте также: После расследования СМИ Кабмин больше не рекомендует покупать траву у депутата БПП Павелко

Таким образом, за тур до окончания УПЛ "Сталь" и "Черноморец" имеют по 26 очков и находятся на 11 и 12 месте. Каменская команда выше из-за лучшей разницы забитых-пропущенных голов. В последнем туре одесситы будут принимать "Звезду", а "Сталь" отправится во Львов на игру против "Карпат". Матч "Александрии" и "Олимпика" никакого значения уже иметь не будет.

Воскресенье 13 мая

Все три матча воскресенья в первой шестерке происходили в одно время. Хотя один из них могли и не сыграть. Речь идет об игре "Шахтера" против "Вереса". В ровенской команде заявили, что 9 их игроков отравилось, и у команды не будет достаточно игроков на матч. Поэтому попросили перенести игру. Однако в УПЛ не пошли на встречу "Вереска" и заявили, что игра должна состояться.

Читайте также: Ляшко поймали за неэтичным занятием во время футбольного матча в Днепре: видео

Мариуполь – Ворскла 1:1

Голы: Тищенко, 52 – Коломоец, 30

Полтавская "Ворскла", которая идет третьей, в матче с "Мариуполем", сыграла в результативную ничью. Теперь "Ворскла" опережает "Зарю" в борьбе за бронзу на три очка. И все между ними будет определяться в очном противостоянии в Полтаве в 32-м туре. "Мариуполь" же гарантировал себе участие в еврокубках следующего сезона, опередив "Верес" на четыре балла.

Заря – Динамо 0:1

Гол: Вербич, 68

Единственный гол полузащитника "Динамо" Беньямина Вербича в середине второго тайма не помог его команде сохранить шанс на победу в чемпионате.

Читайте также: Махинациями с трансфером Ярмоленко из "Динамо" в "Боруссию" занялась прокуратура

Шахтер – Верес 1:0

Гол: Марлос, 5 (пен)

Игра в Харькове все-таки состоялась, и "Верес" довольно неплохо смотрелся против "горняков", хотя команда за выходные преодолела путь до Харькова, после этого утром воскресенья вернулась во Львов, а в воскресенье днем – снова в Харьков.

"Шахтер" вышел вперед на 5 минуте матча, когда судья назначил пенальти в ворота "Вереса". За оставшееся время команды много атаковали, но голов больше не забили. Хотя мяч после ударов игроков "Вереса", и "Шахтера", попадал в штангу.

Читайте также: "Шахтер" выиграл Кубок Украины в матче против "Динамо"

Благодаря этой победе "Шахтер" стал чемпионом Украины за тур до окончания чемпионата. Отрыв от второго "Динамо" – пять очков. Следовательно игра в Киеве между "Динамо" и "Шахтером", кроме "дела чести", не будет иметь значение для распределения мест в турнирной таблице.