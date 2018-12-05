"Шахтер" – "Лион", "Ливерпуль" – "Наполи": какой результат нужен командам, чтобы пройти в 1/8

11 и 12 декабря состоятся поединки 6-го тура Лиги чемпионов, по итогам которых будут определены последние четыре представителя 1/8 финала турнира.

На данный момент в плей-офф уже квалифицировались "Атлетико", "Аякс", "Бавария", "Барселона", "Боруссия", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Реал", "Рома", "Шальке" и "Ювентус".

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Все еще сохраняют шансы выйти в 1/8 финала "Интер", "Ливерпуль", "Лион", "Наполи", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Шахтер".

"Тоттенхэм" опережает "Интер" благодаря выездному голу в личных встречах и выйдет из группы, если победит "Барселону". Англичан устроит и другой результат, если они наберут в шестом туре больше очков, чем "Интер". "Интер" в шестом туре должен набрать больше очков, чем "Тоттенхэм". Только тогда он продолжит борьбу в 1/8 финала.

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Настоящий триллер может развернуться в группе. "Наполи" для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей или даже поражения, если ПСЖ тоже проигрывает.

ПСЖ выйдет в плей-офф в случае победы. Французов устроит любой другой результат, если Ливерпуль не обыграет Наполи.



"Ливерпуль" может выйти в плей-офф только в случае победы. Если ПСЖ выиграет свой матч, то "Ливерпулю" нужна победа 1:0 или в два мяча и больше. Если "Ливерпуль", ПСЖ и "Наполи" наберут по девять очков, то первое место достанется красным, а второе будет зависеть от счета на "Энфилде".

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"Лиону" хватит ничьей для выхода из группы. Французы займут первое место, если победят, а "Манчестер Сити" проигрывает. "Шахтер" выйдет в плей-офф в случае победы. "Горняки" выйдут в 1/16 финала Лиги Европы, если сыграют вничью, или если "Хоффенхайм" потеряет очки.

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