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      "Шахтер" – "Лион", "Ливерпуль" – "Наполи": какой результат нужен командам, чтобы пройти в 1/8

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      "Наполи" – "Ливерпуль"
      "Наполи" – "Ливерпуль" / GETTY IMAGES

      11 и 12 декабря состоятся поединки 6-го тура Лиги чемпионов, по итогам которых будут определены последние четыре представителя 1/8 финала турнира.

      На данный момент в плей-офф уже квалифицировались "Атлетико", "Аякс", "Бавария", "Барселона", "Боруссия", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Реал", "Рома", "Шальке" и "Ювентус".

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      Все еще сохраняют шансы выйти в 1/8 финала "Интер", "Ливерпуль", "Лион", "Наполи", ПСЖ, "Тоттенхэм" и "Шахтер".

      "Тоттенхэм" опережает "Интер" благодаря выездному голу в личных встречах и выйдет из группы, если победит "Барселону". Англичан устроит и другой результат, если они наберут в шестом туре больше очков, чем "Интер". "Интер" в шестом туре должен набрать больше очков, чем "Тоттенхэм". Только тогда он продолжит борьбу в 1/8 финала.

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      Настоящий триллер может развернуться в группе. "Наполи" для выхода в 1/8 финала достаточно ничьей или даже поражения, если ПСЖ тоже проигрывает.
      ПСЖ выйдет в плей-офф в случае победы. Французов устроит любой другой результат, если Ливерпуль не обыграет Наполи.

      "Ливерпуль" может выйти в плей-офф только в случае победы. Если ПСЖ выиграет свой матч, то "Ливерпулю" нужна победа 1:0 или в два мяча и больше. Если "Ливерпуль", ПСЖ и "Наполи" наберут по девять очков, то первое место достанется красным, а второе будет зависеть от счета на "Энфилде".

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      "Лиону" хватит ничьей для выхода из группы. Французы займут первое место, если победят, а "Манчестер Сити" проигрывает. "Шахтер" выйдет в плей-офф в случае победы. "Горняки" выйдут в 1/16 финала Лиги Европы, если сыграют вничью, или если "Хоффенхайм" потеряет очки.

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      Теги: Шахтер Лига чемпионов Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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