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Шахтер – Арсенал-Киев: где смотреть онлайн матч УПЛ

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Шахтер – Арсенал-Киев смотреть онлайн матч УПЛ
Шахтер – Арсенал-Киев смотреть онлайн матч УПЛ

Донецкий "Шахтер" во втором туре будет принимать новичка УПЛ "Арсенал-Киев".

Донецкий "Шахтер" все домашние матчи транслирует на телеканалах "Футбол 1" и "Футбол 2", принадлежащих президенту клуба Ринату Ахметову. Так будет и с матчем против "Арсенала". Трансляция запланирована на канале "Футбол 1", и доступна будет онлайн. Просмотр матча платный – 29 гривен за доступ на 24 часа и 59 гривен – за просмотр каналов целый месяц.

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Текстовый онлайн проведет сайт Футбол24. Обзор матча на сайте 24 канала сразу по окончании игры.

Напомним, матч "Шахтер" – "Арсенал-Киев" состоится в Харькове на "Металлист Арене". Начало матча в 19:30 часов.

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Теги: Новости спорта УПЛ Шахтер
Источник: 24 Канал
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