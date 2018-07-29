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"Шахтер" разгромно победил "Арсенал-Киев"

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Шахтер – Арсенал-Киев: результат матча УПЛ 29 июля 2018
Шахтер – Арсенал-Киев: результат матча УПЛ 29 июля 2018

В матче второго тура УПЛ донецкий "Шахтер" разгромно победил дебютанта лиги "Арсенал-Киев" – 3: 0.

Игра прошла под тотальным доминированием "горняков". Уже на 10 минуте матча дебютант "Шахтера" Жуниор Мораес с передачи Тайсона во втором подряд матче забивает гол – 1:0.

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На 32 минуте матча Фернандо от передачи снова того же Тайсона низом пробил в угол ворот киевского клуба и удвоил счет на табло. Но недолго продержалось преимущество "горняков" в два гола. Через несколько минут Тайсону удалось довести счет до разгромного – 3:0 в первом тайме. "Арсенал" нанес лишь один удар в сторону ворот "Шахтера".

Вопрос о победителе игры решился в первом тайме. Во второй половине встречи темп поединка спал и счет остался неизменным.

Следовательно, "Шахтер" одержал 3 очка и вышел на первое место в турнире таблице УПЛ. "Арсенал" опустился на последнее место.

Шахтер – Арсенал 3:0

Голы: Мароес, 10, Фернандо, 32, Тайсон, 37

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Теги: Новости спорта УПЛ Шахтер
Источник: 24 Канал
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