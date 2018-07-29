Шахтер – Арсенал-Киев: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Новичок УПЛ "Арсенал-Киев" в матче против донецкого "Шахтера" имеет довольно незначительные шансы на положительный результат.

Не продемонстрировав содержательной игры против еще одного новичка УПЛ "Львов", в матче против "Шахтера" на выезде победа "Арсенал-Киев" будет приравнена к сенсации. Если коэффициент на победу "горняков" в разных букмекерских конторах отличается на 0,01, то победа киевлян имеет разницу в целых числах.

Читайте также: "Шахтер" и "Динамо" против новичков, бой претендентов на бронзу: анонс матчей 2-го тура УПЛ

В PariMatch на "Шахтер" выставили коэффициент 1,04. На то, что "горняки" в этом матче не проигрывают (победа или ничья) букмекерская контора ставок не принимает. На победу "Арсенал-Киев" коэффициент 50,0. Ничья в матче – 13,5.

"Фаворит" имеет несколько меньший коэффициент на победу "канониров" – 41,0. А на "Шахтер" лишь 1,05. Если команды не выявят сильнейшего – 14,0.

Читайте также: Что не так с решением КДК допустить игрока "Шахтера" Исмаили к матчу с "Динамо"

Что касается Marathon bet, то они победу "Шахтера" оценили в 1,04. Ставки на победу "Шахтера" или ничья, а также победа одной из команд в этом матче не принимается. Победа "Арсенала" оценена в 43,0. Ничья – 17,5.

Напомним, матч "Шахтер" – "Арсенал-Киев" состоится в воскресенье, 29 июля. Начало в 19:30 часов.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24