"Шахтер" бесплатно получит защитника, за которого отказался заплатить миллион долларов

Центральный защитник "Александрии" Валерий Бондаренко уже летом 2019 года может присоединиться к донецкому "Шахтёру". Сделает он это в статусе свободного агента.

Поэтому "Александрия" не получит никаких средств за переход игрока в "Шахтер". Соответствующую информацию в комментарии Sport Arena подтвердил главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

"Насколько мне известно, Бондаренко до конца сезона останется в" Александрии ", но сейчас должен подписать предварительный контракт с "Шахтёром", – рассказал Шаран.

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Стоит отметить, что у Бондаренко летом 2019 года заканчивается контракт с "Александрией". За полгода до этого срока, то есть зимой 2019 года, игрок имеет право подписать предварительный контракт с новым клубом. И присоединиться к нему в статусе свободного агента через шесть месяцев.

Напомним, "Шахтёр" стремился приобрести Бондаренко еще в зимнее трансферное окно. "Горняки" предложили за центрального защитника 600 тысяч долларов. А "Александрия" хотела получить за игрока один миллион долларов. Переговоры между клубами ни к чему не привели.

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