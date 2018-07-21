Динамо – Шахтер: анонс на матч Суперкубка Украины

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" новый сезон начнут матчем за Суперкубок Украины. Это будет 11-я игра между этими командами за этот трофей.

История Суперкубка

Суперкубок Украины по футболу разыгрывается с 2004 года. Следовательно, это будет 15-й розыгрыш трофея. И чаще всего в финале встречались "Динамо" и "Шахтер". В общем это будет 11-я встреча между этими командами. Пока между ними равенство в очных поединках – по 5 побед. При этом "горняки" 8 раз выигрывали Суперкубок, в то время как "динамовцы" лишь шесть раз.

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Донецкая команда лишь один раз не играла за Суперкубок – в 2009 году. Тогда в предыдущем сезоне чемпионом УПЛ стало "Динамо", а в финале Кубка Украины сенсационно победила полтавская "Ворскла". Для "Динамо" это будет 11-тый матч за Суперкубок.

Кадровая ситуация

Обе команды подходят к этому поединку в несколько обновленных составах. При этом этот матч дает возможность обоим тренерам поэкспериментировать на поле.

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Так, "Шахтер" остался без трех игроков, которые были основными в прошлом сезоне – форварда Феррейры и полузащитников Фреда и Бернарда. Все они покинули "Шахтер". Кроме того, на игру не отправился еще один бразильский полузащитник Тайсон, который залечивает травму (стоит напомнить, что у игрока накануне в Бразилии похитили мать, но полиции удалось ее отыскать).

Но на место этих игроков "горняки" приобрели новичков – полузащитников Фернандо, Майкона и Маркоса Сиприано. Насчет форварда, то "Шахтер" выкупил у "Манчестер Сити" контракт нападающего Оларенваджу Кайоде, который до этого находился в клубе в аренде. Также в команду перебрался бывший форвард "Динамо" Мораес, который пообещал, что будет праздновать гол в ворота своей бывшей команды.

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Относительно "Динамо", то тут потерь меньше, но равноценной замены им пока в клубе не видно. Кроме уже упомянутого Мораеса, киевлян покинул и еще один форвард Мбокани. Поэтому у команды остался один номинальный нападающий – Беседин. Не вполне понятна ситуация и с левым защитником. На этой позиции играет хорват Пиварич, который выступал на Чемпионате мира, также клуб приобрел бразильца Сидклея. Однако никто из них не отправились в Одессу на матч.

Мнение букмекеров

"Шахтер" выглядит более готовым к этому матчу, чем "Динамо". Такое мнение разделяют и букмекеры, которые отдают предпочтение именно дончанам. Даже если матч дойдет до серии пенальти, то и там у "горняков" больше шансов.

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К слову, нынешний тренер "Динамо" Александр Хацкевич принимал участие в дебютном розыгрыше Суперкубка Украины в 2004 году. Тогда победитель был определен в серии послематчевых пенальти. Сам Хацкевич не забил, но "динамовцы" выиграли тогда трофей.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между "Шахтером" и "Динамо" состоится в субботу, 21 июля, в Одессе на стадионе "Черноморец". Начало матча в 21:00. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.