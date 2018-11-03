В субботу, 3 ноября, главное внимание любителей футбола в Украине будет приковано к стадиону "Металлист", где "Шахтер" примет "Динамо". Даже если бы команды не занимали первые места в турнирной таблице, менее ожесточенным этот матч не стал бы. Все самое главное об украинском "классико" – в анонсе 24 Канала.

Шахтер – Динамо. Главное

Что: матч 14-го тура УПЛ

Когда: суббота, 3 ноября, 17:00

Где: стадион "Металлист" (Харьков)

Трансляция: канал "Футбол 2"

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История противостояния

В 2018 году "Шахтер" и "Динамо" встречались уже пять раз. При этом дважды встречи пришлись уже на новый сезон. За эти пять матчей "Динамо" уступило лишь в одной – в финале Кубка Украины. Зато киевляне победили в матче за Суперкубок Украины, а также в 3-м туре УПЛ. В обоих матчах с минимальным счетом 1:0.

В 2019 году нас ожидает еще как минимум три встречи между этими командами. Одна из них – в четвертьфинале Кубка Украины, который запланирован на 3 апреля. Еще два матча – во второй половине чемпионата (вряд ли обе команды будут в разных группах после окончания первой половине чемпионата).

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Важность противостояния

Еще до 13-го тура отставание "Динамо" от "Шахтера" составляло всего два очка. Поэтому победа в Харькове в очной встрече выводила киевлян на первое место. Но в предыдущем туре "Динамо" довольно сенсационно уступил "Львову", в то время как "Шахтер" разгромил "Арсенал-Киев". Поэтому отрыв вырос до пяти баллов, который теперь не преодолеть за один матч. Поэтому "Динамо" надо побеждать, чтобы приблизиться к сопернику. Победа же "Шахтера" обеспечит "горнякам" солидный гандикап в 8 очков. Учитывая форму донецкой команды и состояние других клубов в УПЛ, растерять такое преимущество "Шахтеру" будет не просто.

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Также стоит отметить, что отрыв "Динамо" от третьей "Александрии" составляет лишь три очка. Следовательно, в случае поражения "Шахтера" и победы "Александрии" в матче против "Зари" на выезде, александрийцы снова могут выйти на второе место, обойдя киевлян.

Последние матчи

К самой важной игре клубы подходят в разном состоянии: проблема "Динамо" – длительный игровой кризис. В прошлом туре команда дома проиграла новичку Премьер-лиги "Львову", а в Лиге Европы с трудом одолела "Ренн" благодаря голу на последних минутах. Победа 3:1 в матче Кубка Украины – довольно слабое утешение.

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"Шахтер" же потерпел сокрушительное домашнее поражение 0:3 в Лиге чемпионов от "Манчестер Сити" и разгромил новичка УПЛ "Арсенал-Киев" с аналогичным счетом в матче чемпионата. После этого была кубковая игра с "Олимпиком", где тренер дал возможность отдохнуть многим ключевым игрокам. Хотя и там не обошлось без потери для "горняков".

Перед матчем. Потери команд

"Динамо" в этом матче не поможет Тамаш Кадар. Защитник отбывает дисквалификацию за плевок в сторону арбитра матча в игре против "Ворсклы".

Что касается "Шахтера", то у них дисквалифицирован Оларенваджу Кайоде. Также неизвестно, или к матчу восстановится Марлос. Тайсон начал тренироваться, но точно не сыграет в этом матче. Фернандо получил травму в кубковом матче против "Олимпика". Тогда же травмировался и Тарас Степаненко. Поэтому сыграют ли они – пока неизвестно.

Стоит отметить, что онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" проведет сайт 24 Канал.