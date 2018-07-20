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Шахтер - Динамо: дата, время и место поединка за Суперкубок Украины

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Динамо - Шахтер матч за Суперкубок время и место
Динамо - Шахтер матч за Суперкубок время и место

Донецкий "Шахтер" против киевского "Динамо" в матче за Суперкубок Украины – таким будет начало нового сезона в украинском футболе. Игра состоится в субботу, 21 июля.

Матч за Суперкубок Украины этого сезона выпало проводить в Одессе на стадионе "Черноморец" (парк имени Тараса Шевченко, улица Маразлиевская, 1). Арена способна вместить более 34 тысяч зрителей.

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Стоит отметить, что это 15-ый розыгрыш Суперкубка Украины. И Одесса принимает матч за этот трофей в девятый раз, при этом четвертый год подряд.

Игра начнется в 21:00 часов. Если команды не определят победителя в основное время, после этого футболисты будут сразу же пробивать пенальти.

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К слову, стали известны призовые победителя Суперкубка Украины.

 

 

Теги: Шахтер Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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