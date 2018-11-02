В субботу, 3 ноября, донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Матч будет доступен для просмотра как на стадионе, так и по телевидению, а также онлайн.

Трансляция матча "Шахтер" – "Динамо" будет осуществляться на канале "Футбол 2". Начало трансляции в 16:55, сам матч начнется в 17:00.

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Перед началом матча на канале выйдет программа "Тур ONLINE", где эксперты будут анализировать матчи чемпионата Украины.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Динамо" можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако стоит отметить, что для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться. Также просмотр видео матчей (как прямые трансляции, так и опасные моменты встречи) на сайте платный – от 39 гривен за доступ на 24 часа, или же 69 гривен за месячный абонемент.

Текстовая онлайн-трансляция будет на сайте 24 Канала. Здесь также будет и обзор матча и видео голов.

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