Динамо выиграло Суперкубок Украины после ошибки вратаря Шахтера Пятова

Шахтер и Динамо сыграли в матче за Суперкубок Украины. Все в матче решил единственный гол, забитый в первом тайме. А матч закончился удалением.

Стоит отметить, что это была 11-я очная встреча в матче за Суперкубок для "Динамо" и "Шахтера". У обеих команд до этого было по пять побед друг против друга. Теперь в "Динамо" шесть побед.

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Гол "Динамо" забило на 18 минуте. Шепелев запрессовал вратаря "Шахтера" Пятова, и тот ошибся, когда выбивал мяч из собственной штрафной. После того мяч попал к Вербичу, тот отдал на Беседина. Последний сделал прострел и мяч в ворота переправил Буяльский.

До этого "Шахтер" попал в перекладину (еще один раз позже). Больше атаковал, но забить гол так и не сумел. При этом "горняки" могли претендовать и на пенальти. Но Арбирт Труханов не зафиксировал гол.

Завершился матч потасовкой игроков. Бурда получил вторую желтую карточку и покинул поле досрочно. Вместе с ним красную карточку получил и Исмаили.

"Динамо" выигрывает свой седьмой Суперкубок. В "Шахтера" восемь Суперкубков.

Шахтер – Динамо 0:1

Гол: Буяльский, 18

Удаление: Бурда, 90 7